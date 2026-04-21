«Estoy en contacto constante con su directora, Bianca Rech», declaró el martes este hombre de 52 años: «Siempre nos han llevado la delantera. Fueron los primeros en llegar a las semifinales de la Copa y de la Liga de Campeones. Yo repetía: "Tenemos que seguirles el ritmo". Ahora nosotros celebramos el título de liga primero, así que ahora les toca seguirnos».
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«¡Ahora les toca a ellas dar un paso al frente!» Max Eberl, del Bayern de Múnich, también anima a las mujeres del FCB
El domingo, el equipo masculino se proclamó campeón tras vencer 4-2 (3-1) al VfB Stuttgart. Ahora, el miércoles, las mujeres pueden lograr lo mismo ante el Union de Berlín. «Es sencillamente fantástico y demuestra lo fuerte que es el FC Bayern», afirmó Eberl. «Es muy divertido cuando un club tiene este éxito y todos se motivan y se apoyan mutuamente».
Ambos equipos siguen vivos en la Copa DFB y en la Liga de Campeones. «Es extraordinario que puedan lograr el triplete; no sé si esto ha ocurrido antes en Europa», añadió.
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Kompany espera que el Bayern sorprenda al Barça
Para mantener vivas sus opciones de sorpresa en la máxima competición europea, el Bayern debe conseguir una buena ventaja en la ida de semifinales contra el Barcelona, este sábado a las 18:15 h. El entrenador Vincent Kompany espera con ilusión el duelo. Será el partido de «más alta» calidad en Europa, subrayó el técnico de 40 años: «En realidad, el Allianz Arena debería estar lleno, esa es mi opinión».
Los hombres no se medirán al vigente campeón, el París Saint-Germain, hasta el 28 de abril. «Ojalá nuestras chicas nos transmitan algo de ese impulso», afirmó Kompany, «de todas formas, seguiremos su ejemplo».