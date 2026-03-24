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«Ahora es un entrenador totalmente diferente»: Frank Lampard haría un «trabajo increíble» en el Chelsea si volviera para su tercera etapa como entrenador, afirma un antiguo rival de la Premier League
Aumenta la presión sobre Rosenior
Stamford Bridge vuelve a ser el centro de los rumores sobre el banquillo tras la dura derrota por 3-0 ante el Everton en la Premier League, que ha dejado al Chelsea en sexta posición, a seis puntos del Aston Villa, cuarto clasificado, cuando solo quedan siete jornadas por disputar. Rosenior se enfrenta a un intenso escrutinio, ya que las aspiraciones del club de clasificarse para la Liga de Campeones penden de un hilo, mientras que la popularidad de Lampard está aumentando considerablemente durante su actual etapa en el Coventry. El técnico de 47 años está a punto de llevar a los Sky Blues al título de la Championship y al ascenso a la Premier League, ya que lideran la clasificación con nueve puntos de ventaja.
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Butt recomienda a Lampard
El excentrocampista del Manchester United Butt cree que la directiva del Chelsea debería plantearse un regreso sensacional de Lampard si Rosenior es destituido. En el podcast «The Good, The Bad and The Football», Butt argumentó que la primera etapa de Lampard en Stamford Bridge se vio lastrada por circunstancias ajenas a su voluntad. Sugiere que la experiencia adquirida en el Coventry, junto con la afinidad que ya tiene con la afición de los Blues, lo convierten ahora en un candidato mucho mejor preparado para el puesto.
Butt declaró: «¿Crees que si Frank Lampard consigue el ascenso con el Coventry podrían volver a apostar por Frank? Creo que la primera vez le dieron el puesto demasiado pronto. Tenía la prohibición de fichajes, así que tuvo que recurrir a muchos jugadores jóvenes. Para mí, no sería una tontería volver a poner a Frank Lampard al frente del Chelsea. Ha hecho un gran trabajo en el Coventry. Ahora tiene un poco más de experiencia y probablemente cometió algunos errores. Ahora sería un entrenador totalmente diferente. Le resultaría más fácil trabajar con mejores jugadores, más fácil transmitir sus ideas a jugadores más técnicos. Creo que haría un trabajo increíble, de verdad lo creo».
Un legado de altibajos
El mandato de Lampard como entrenador del Chelsea comenzó el 4 de julio de 2019, pero, a pesar de haber firmado un contrato de tres años, fue destituido el 25 de enero de 2021 tras una etapa marcada por una restricción en el mercado de fichajes. Regresó como entrenador interino tras el despido de Graham Potter en abril de 2023, pero en esta segunda etapa el club cayó a una puntuación récord y terminó en la mitad inferior de la tabla por primera vez desde 1996. Con un porcentaje de victorias de apenas el 9 % en 11 partidos durante esa desastrosa etapa, su reputación como entrenador en Stamford Bridge quedó gravemente dañada hasta su reciente resurgimiento táctico en Coventry.
- AFP
Una recta final decisiva
Las esperanzas del Chelsea de terminar entre los cuatro primeros dependen de si Rosenior es capaz de superar una exigente racha de partidos de la Premier League contra el Manchester City, el Manchester United y el Brighton en abril, antes de enfrentarse al Nottingham Forest, el Liverpool, el Tottenham y el Sunderland en mayo. Aunque Lampard sigue centrado en conseguir el título de la Championship con el Coventry, los rumores sobre el regreso romántico de un icono del club no harán más que intensificarse si los Blues no logran recortar distancias con respecto a los puestos de la Liga de Campeones durante esta agotadora recta final.