«Ahora es un entrenador totalmente diferente»: Frank Lampard haría un «trabajo increíble» en el Chelsea si volviera para su tercera etapa como entrenador, afirma un antiguo rival de la Premier League

El excentrocampista del Manchester United Butt cree que la directiva del Chelsea debería plantearse un regreso sensacional de Lampard si Rosenior es destituido. En el podcast «The Good, The Bad and The Football», Butt argumentó que la primera etapa de Lampard en Stamford Bridge se vio lastrada por circunstancias ajenas a su voluntad. Sugiere que la experiencia adquirida en el Coventry, junto con la afinidad que ya tiene con la afición de los Blues, lo convierten ahora en un candidato mucho mejor preparado para el puesto.

Butt declaró: «¿Crees que si Frank Lampard consigue el ascenso con el Coventry podrían volver a apostar por Frank? Creo que la primera vez le dieron el puesto demasiado pronto. Tenía la prohibición de fichajes, así que tuvo que recurrir a muchos jugadores jóvenes. Para mí, no sería una tontería volver a poner a Frank Lampard al frente del Chelsea. Ha hecho un gran trabajo en el Coventry. Ahora tiene un poco más de experiencia y probablemente cometió algunos errores. Ahora sería un entrenador totalmente diferente. Le resultaría más fácil trabajar con mejores jugadores, más fácil transmitir sus ideas a jugadores más técnicos. Creo que haría un trabajo increíble, de verdad lo creo».