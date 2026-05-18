¡Ahora empieza el verdadero trabajo para Michael Carrick! Las seis principales prioridades del técnico del Manchester United tras hacerse con el puesto de entrenador titular en Old Trafford

Carrick ha demostrado su valía: en 16 partidos ha sumado 11 victorias y 3 empates, lo que llevó al equipo del sexto al tercer puesto tras sustituir a Darren Fletcher en enero, después del cese de Ruben Amorim. Incluso fue nominado al premio al Mejor Entrenador de la Temporada de la Premier League.

«Siempre hay que apuntar hacia arriba», declaró antes del último partido en casa contra el Nottingham Forest. «Esa es la belleza del fútbol: lograr algo, consolidarlo y luego mejorar. Ese es el reto: avanzar en la dirección correcta».

¿Cómo garantizará el United ese avance? Con la confirmación de Carrick como entrenador y un contrato de dos años, GOAL repasa sus seis prioridades al iniciar esta nueva etapa.