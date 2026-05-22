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Carrick Man Utd priorities GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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¡Ahora empieza el verdadero trabajo para Michael Carrick! Estas son las seis prioridades del técnico del Manchester United tras hacerse con el puesto de entrenador titular en Old Trafford

Analysis
Manchester United
M. Carrick
Premier League
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Al final, el Manchester United no tenía otra opción: tras llevar al club a la Liga de Campeones durante un brillante periodo como interino, Michael Carrick ha sido nombrado entrenador titular. Pero, después de restar importancia a ese logro, sabe que el verdadero trabajo empieza ahora.

Carrick ha demostrado su valía: en 16 partidos ha sumado 11 victorias y 3 empates, y llevó al equipo del sexto al tercer puesto tras sustituir a Darren Fletcher en enero, después del cese de Ruben Amorim. Incluso fue nominado al premio al Mejor Entrenador de la Temporada de la Premier League.

Antes del último encuentro en Old Trafford, contra el Nottingham Forest, el excentrocampista afirmó: «Siempre hay que mirar hacia arriba. La belleza del fútbol está en lograr algo, consolidarlo y luego mejorar. Ese es el reto: avanzar en la dirección correcta».

¿Cómo garantizará el United ese avance? Tras confirmar el viernes la firma de un contrato de dos años, GOAL repasa las seis prioridades de Carrick como nuevo técnico.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Forjar una identidad

    Aunque Carrick ha mostrado buenos resultados desde que reemplazó a Amorim a principios de año, parte de la cauta afición teme la falta de identidad del equipo bajo su mando. Se quiere evitar repetir los fracasos de Ole Gunnar Solskjaer, con quien las comparaciones son inevitables.

    Hasta ahora, su prioridad ha sido ganar, y se entiende: devolvió al club a la Liga de Campeones. Pero los escépticos advierten que algunos partidos han sido demasiado prácticos, y que el equipo vive de chispazos individuales y de los errores rivales.

    Carrick ha devuelto algo de fe y confianza, pero ahora se espera que dé un paso adelante y aplique ideas claras, arraigadas en el Manchester United, durante una pretemporada completa con la plantilla.

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sustituir a Casemiro

    No será fácil, pero el United debe buscar este verano un sustituto para el veterano centrocampista Casemiro. Bajo las órdenes de Carrick, el brasileño ha resurgido y ha marcado cinco goles clave en la lucha por la Liga de Campeones, lo que ha llevado al club a lamentar no haberle renovado más allá de esta temporada.

    Los cánticos de «Un año más» de la afición reflejan su importancia, pero el jugador de 34 años ha descartado cualquier cambio de última hora. Por ello, Carrick y el club buscan un sustituto de nivel, lo que supondrá un gasto importante. Se barajan nombres como Elliot Anderson, Carlos Baleba, Adam Wharton y Ederson, del Atalanta.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    Fichajes acertados

    Este verano puede ser clave para el United. Tras acabar tercero, tiene la oportunidad de reforzar la plantilla y acercarse a Arsenal y Manchester City. Un buen mercado de fichajes puede hacer la diferencia.

    El pasado mercado estival fue un éxito: el United rindió bien con fichajes consolidados en la Premier como Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, y el poco conocido Senne Lammens sorprendió bajo palos tras llegar desde Bélgica. Tras un inicio lento, el costoso delantero Benjamin Sesko parece haber despegado con Carrick, con siete goles desde febrero.

    Queda por ver cuánto influirá Carrick en los fichajes, pero el club debe acertar en las decisiones clave para mantener el impulso, sobre todo al competir en cuatro frentes.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ARSENALAFP

    No sueltes a Bruno

    Retener al capitán Bruno Fernandes será prioritario para el United. El mediocampista, considerado el mejor de la Premier esta temporada, admitió en diciembre que casi se marchó a Arabia Saudí tras la decepción de quedar 15.º y perder la final de la Europa League contra el Tottenham.

    Carrick confía en que la mejora del equipo y el regreso a la Champions convenzan al portugués de quedarse, pese al interés saudí. El futuro técnico se animará con las declaraciones de Bruno a Sky Sports.

    «No es una cuestión de lealtad», afirmó Fernandes. «Podría haberme ido hace dos, tres o la temporada pasada, pero me gusta mucho estar aquí. Creo que tener éxito en este club es algo que nunca podría conseguir en otro. La alegría y todo lo que obtengo, el día que consiga lo que quiero de este club, no creo que lo consiga en ningún otro club del mundo».

  • Manuel Ugarte Manchester United 2025-26Getty

    Deshazte de lo que ya no sirve

    Sin embargo, son inevitables más salidas: hay que liberar espacio en la plantilla y generar fondos bajo la gestión austera de Sir Jim Ratcliffe e INEOS. Varios jugadores vuelven de cesión sin futuro en el club, y durante la temporada se ha demostrado que otros muchos del primer equipo sobran.

    La lista la encabezan Marcus Rashford, Andre Onana y Manuel Ugarte; además, el contrato de Jadon Sancho ha terminado y la clasificación del Nápoles para la Champions ha convertido el préstamo de Rasmus Hojlund en traspaso definitivo. Mason Mount y Joshua Zirkzee tampoco tienen sitio. Carrick debe ser implacable para evitar que el United siga lastrado por fichas millonarias de bajo rendimiento.

  • JJ GabrielGetty Images

    Dirígete a la academia

    Las respuestas a las principales incógnitas del verano pueden estar más cerca de lo que Carrick imagina. La cantera, ignorada por su predecesor Amorim, ahora depende de él para dar oportunidades a sus jóvenes talentos.

    Los canteranos Shea Lacey, Jack Fletcher y Chido Obi, tras una pretemporada con el primer equipo, podrían tener más minutos. Y está el caso especial de JJ Gabriel. El delantero no cumplirá 16 hasta octubre, pero ya fue nombrado Jugador de la Temporada de la Premier League Sub-18 y muestra un potencial enorme. Gestionar su incorporación será clave para Carrick, quien ahora tiene la responsabilidad de devolver al United a lo más alto.

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