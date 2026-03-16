A Lukas Podolski se le han fundido los fusibles en la Ekstraklasa polaca. En la victoria por 3-1 de su club, el Gornik Zabrze, en el partido estrella contra el Rakow Czestochowa, el campeón del mundo de 2014 fue expulsado poco después de salir al campo por una agresión.
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¡Agresión a los dos minutos! A Lukas Podolski se le van los tornillos poco después de salir al campo
Podolski salió al campo en el tiempo de descuento a instancias del entrenador Michal Gasparik y, poco después, se enzarzó en una acalorada disputa por el balón con sus rivales Stratos Svarnas y Michael Ameyaw. En ese momento, Ameyaw agarró al jugador de 40 años por el cuello. Podolski cayó al suelo y su rival volvió a rozarle el pecho con el brazo.
Podolski perdió los nervios, lanzó un puñetazo y alcanzó a Ameyaw en la zona abdominal. El árbitro Pawel Raczkowski mostró la tarjeta roja al jugador, que ha disputado 130 partidos con la selección alemana, tan solo dos minutos después de su entrada en el campo. Podolski, para quien esta ha sido la quinta expulsión de su carrera profesional, se enfrenta ahora a una dura sanción.
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Lukas Podolski espera marcar su primer gol de la temporada con el Gornik Zabrze
Para este jugador de 40 años, continúa una temporada con altibajos en lo deportivo. En su quinto año en el Gornik, Podolski es suplente. Hasta ahora ha disputado doce partidos de liga, aunque en ninguno de ellos ha jugado los 90 minutos completos. El delantero aún espera marcar su primer gol de la temporada.
Gracias a la victoria en casa, el Zabrze sigue metido en la lucha por el título de la máxima categoría polaca. El club superó al Rakow y ocupa actualmente el cuarto puesto de la tabla. A falta de 25 jornadas, la distancia con respecto al líder, el Zaglebie Lubin, es de tres puntos. El Zabrze aspira a su primer título de liga desde 1988.
Estadísticas de Lukas Podolski en el Gornik Zabrze
Intervenciones 130 Goles 25 Asistencias 22 Tarjetas amarillas 24 Expulsiones 1