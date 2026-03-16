¡Agresión a los dos minutos! A Lukas Podolski se le van los tornillos poco después de salir al campo

Podolski salió al campo en el tiempo de descuento a instancias del entrenador Michal Gasparik y, poco después, se enzarzó en una acalorada disputa por el balón con sus rivales Stratos Svarnas y Michael Ameyaw. En ese momento, Ameyaw agarró al jugador de 40 años por el cuello. Podolski cayó al suelo y su rival volvió a rozarle el pecho con el brazo.

Podolski perdió los nervios, lanzó un puñetazo y alcanzó a Ameyaw en la zona abdominal. El árbitro Pawel Raczkowski mostró la tarjeta roja al jugador, que ha disputado 130 partidos con la selección alemana, tan solo dos minutos después de su entrada en el campo. Podolski, para quien esta ha sido la quinta expulsión de su carrera profesional, se enfrenta ahora a una dura sanción.