¿Agitación en el Real Madrid antes del partido de vuelta contra el Bayern de Múnich? Una decisión del entrenador Álvaro Arbeloa causa malestar

Algunos aficionados abuchearon a Vinicius Junior y al resto del equipo en el Bernabéu tras la derrota del viernes. Según Mundo Deportivo, este sector interpretó el día libre como falta de compromiso.

Sin embargo, Arbeloa afirmó tras el empate ante el Girona: «El miércoles contra el Bayern será nuestra noche; lo daremos todo». Después de perder 1-2 en la ida, los blancos deben hacer un gran esfuerzo en la vuelta en Múnich para alcanzar las semifinales de la Champions.

«Mis jugadores sienten que pueden remontar. Eso es lo único que me preocupa», subrayó Arbeloa. El equipo volverá a entrenar el domingo por la mañana para preparar el partido de vuelta.