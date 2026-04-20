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Aficionados del Everton insultaron a Jamie Carragher, quien fue escoltado fuera del estadio el día del derbi
Carragher, objeto de insultos por parte de los aficionados del Everton
El exdefensa, de 48 años, caminaba por la línea de banda hacia su puesto de comentarista cuando recibió insultos de la grada local, según el Daily Mail. Las imágenes mostraron cómo un grupo de seguidores del Everton le insultó; se escuchó a uno gritar «Vete a la m***, Carra, marica de m***» y a otro decir «Vete a la m***, gilipollas» mientras el exjugador del Liverpool pasaba.
Carragher, que de niño animaba a los Toffees antes de convertirse en baluarte de los Reds, respondió señalando a los autores mientras el personal de seguridad lo alejaba. Este episodio llega tras otro similar en el que su compañero de Sky Sports, Gary Neville, calló a un aficionado del Manchester City en la final de la Carabao Cup.
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Van Dijk rompe el corazón del Everton
El Liverpool ganó 2-1 en el primer derbi disputado en el nuevo estadio del Everton. El partido parecía acabar en empate hasta que, en el minuto 100, el capitán Virgil van Dijk marcó de cabeza y silenció a la afición local. La victoria afianza el quinto puesto de los Reds, ocho puntos por encima de sus vecinos. Es un gran impulso para el equipo de Arne Slot, que busca la clasificación para la Liga de Campeones tras una campaña complicada.
Jones se burla de la mentalidad de los Toffees
Tras el reñido encuentro, el centrocampista de los Reds, Curtis Jones, aprovechó para insistir en la supuesta brecha entre ambos clubes. En respuesta a los comentarios previos al partido que sugerían que el Everton habría celebrado estar a solo dos puntos del Liverpool, Jones criticó con sarcasmo la mentalidad del club.
«Esto demuestra el tipo de equipo que somos nosotros y el tipo de equipo que son ellos», declaró Jones a Viaplay. «Están celebrando estar a dos puntos de nosotros en uno de nuestros peores años. Si eso es lo que consideran un trampolín o un paso en la dirección correcta, entonces... pffttt, no sé. Nosotros no pensamos en los equipos que nos están alcanzando. Solo miramos hacia adelante y sabemos que tenemos que jugar en la Liga de Campeones».
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Preocupaciones en la portería del Slot
A pesar del gol agónico, el Liverpool podría tener una crisis en la portería: Giorgi Mamardashvili, que reemplazaba al lesionado Alisson, sufrió un fuerte golpe en la jugada del empate del Everton y salió en camilla.
Tras el partido, Slot confirmó que el portero fue llevado al hospital para más pruebas. «Tiene una herida abierta; no será una lesión larga, pero aún no sabemos si estará listo la próxima semana», explicó el técnico.
El tercer guardameta, Freddie Woodman, terminó el encuentro y se desconoce si Marmardashvili llegará al duelo contra el Crystal Palace.