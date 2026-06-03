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Gregg Berhalter GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Aficionados aún más entusiastas»: Gregg Berhalter, exseleccionador de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, ha pasado página gracias al ascenso de su hijo Sebastián en el Mundial

Analysis
USA
G. Berhalter
FEATURES
S. Berhalter
Chicago Fire FC
World Cup
Major League Soccer
M. Pochettino

GOAL habló con el entrenador del Chicago Fire sobre sus planes para este verano, su vínculo con el equipo y sus recuerdos de 2022.

Por un breve instante, Gregg Berhalter se pregunta: “¿Y si…?”. Es un pensamiento fugaz. Al recordar el 2022 durante una charla sobre el 2026, admite:

«Es casi una pena que fuéramos tan jóvenes», le dice Berhalter a GOAL sobre aquel equipo de 2022, «porque creo que los chicos realmente podrían haber logrado algo, dada la gran unión que había en ese grupo».

Trece de los 26 jugadores que fueron a Catar vuelven para la Copa América en casa, pero el entrenador ya no está: desde hace 20 meses el equipo dirige Mauricio Pochettino.

Para Berhalter, 2026 siempre fue un sueño; ahora, podría seguir siendo un «¿y si…?»

Más allá de esa breve reflexión, no siente envidia. La decepción ya pasó. Ahora, mientras se prepara para 2026 de una forma muy distinta a la que había planeado, predomina una alegría que nunca antes había sentido.

Durante años esperó vivir el Mundial 2026 como entrenador, pero ahora lo disfrutará como algo mejor: padre. Tras dejar la selección, encontró perspectiva gracias al ascenso de su hijo Sebastián, quien alcanzó el lugar que él más anheló.

En cierto modo, el joven no habría llegado sin el mayor; en otros, quizá no habría logrado lo mismo con él. Eso, afirma Berhalter, resulta reconfortante y facilitó su paso de entrenador a aficionado número uno.

«Sin duda me ayudó», afirma sobre el ascenso de su hijo. «Él está donde está por mérito propio. Quizá el conflicto habría sido restarle valor a sus logros si su padre lo hubiera seleccionado.

Un conflicto similar se generó cuando Michael Bradley era estrella bajo el mando de su padre, Bob.

«La gente decía: “Oh, quizá sea solo porque es su padre”. Ahora, nada de eso se puede decir. Él sabe de todo corazón que se lo ha ganado al 100 % por sí mismo. Eso es algo fantástico, y estoy muy orgulloso de él. Este viaje nos ha convertido en seguidores aún más acérrimos, simplemente porque también puedes ver a tu hijo».

¿Cómo vivirá este verano? ¿Cómo ve el Mundial alguien como él? ¿Como exjugador, exentrenador, técnico actual, padre o una mezcla de todo eso?

«Cuando representas a la selección nacional en los Mundiales, como jugador y como entrenador, entiendes perfectamente lo que significa este programa», afirma. «Así que, para mí, se trata simplemente de animar al fútbol estadounidense, de alentar al equipo para que dé lo mejor de sí mismo.

Como padre, es increíble verlo en el Mundial y compartir estas experiencias con él; es un gran honor y una sensación especial poder transmitirle lo que significa este torneo.

Para Berhalter será un verano único, y eso ya está claro.

  • Berhalter Brady Chicago FireGetty

    «Ese es mi entrenador»

    Poco después de que los convocados a la selección estadounidense de este año recibieran la noticia, se hizo viral un vídeo de Berhalter. En él se le veía esperando con impaciencia noticias sobre un jugador concreto al que está muy vinculado y a quien desea ver representar al país este verano.

    Sorprendentemente, el protagonista no era su hijo, sino Chris Brady, su portero en el Chicago Fire. Al preguntarle por la convocatoria, Berhalter lo mencionó primero.

    «Sentí muchas emociones, casi todas de gran alegría y entusiasmo», afirmó. «En el caso de Chris en nuestro club, se ve el trabajo que ha hecho, y llegar hasta aquí es un viaje increíble para él».

    Brady se ríe al saberlo, aunque ya intuía la emoción de su técnico.

    “Me sorprendió verlo tan emocionado”, admite Brady. “Salió de la oficina y se mostró muy feliz por mí. Se lo agradecí. Es mi entrenador y su reacción demuestra cuánto confía en mí. Valoro tener un técnico así”. Me encanta formar parte de un equipo con un entrenador así».

    Eso no significa que Berhalter no hablara de su hijo. Ha seguido de cerca la carrera de Brady en el último año y medio, pero ha guiado la de su hijo durante 25. En 2002, un Sebastián de un año veía a su padre jugar en el Mundial. En 2022, estaba entre el público para ver a su padre entrenar a ese nivel.

    Ahora le toca el turno al joven Berhalter.

    «En las semanas previas a la convocatoria los jugadores se estresan», dice Berhalter, que vivió ese periodo como jugador y entrenador. «Se distraen. Para Sebastian y Chris, lo importante era jugar lo mejor posible para sentirse orgullosos, pase lo que pase.

    «En realidad se trataba simplemente de: “Oye, ¿cómo vas a seguir mejorando, Sebastian? ¿En qué quieres trabajar? ¿Qué aspectos de tu juego puedes mejorar?”. Siempre se le ocurre algo, porque está muy centrado en progresar».

    Esa concentración es lo que ha llevado a Sebastian Berhalter a este nivel, no su apellido ni el puesto de su padre como entrenador. Es el punto que Berhalter quiere dejar claro al hablar de esta experiencia.

    • Anuncios
  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    El ascenso de Sebastián

    Berhalter se preguntó pronto qué era posible. Como todos, veía cómo su hijo brillaba en la MLS desde los primeros meses de 2025. Entonces se preguntó si todo estaría listo a tiempo para el Mundial. Su idea era simple: si Sebastián tenía la oportunidad, podría lograrlo.

    «Creo que fue después de que tuviera su primera oportunidad en la Copa Oro», dice Berhalter cuando se le pregunta cuándo empezó a creer. «En realidad, no se trata de centrarse en eso, sino en preguntarse: "¿Cómo puedes mejorar?". Si eres capaz de hacerlo, el resto vendrá solo».

    «Solo con ver su evolución», añade, «y lo duro que ha trabajado en estos 15 años para llegar hasta aquí. Ha sido increíble».

    Para el joven Berhalter hay una divertida coincidencia: empezó a destacar con el Crew poco después de que su padre dejara Columbus para trabajar en Estados Unidos. Ahora, menos de un año tras la salida de Gregg de la selección, Sebastian brilla en la escena internacional. Cada nuevo paso de un Berhalter allanó el camino del otro.

    «Si me llamara mi padre, tendría que ganarme el doble que cualquier otro jugador», afirma Sebastian. «Da igual lo que digan, yo sé quién es y nunca me llamaría solo por ser su hijo. Tenía que ganármelo, y aún no me lo merecía. Para mí lo importante era saber que, si me convocaban, sería porque me lo había ganado».

    Ahora comparte campo con jugadores que admira, como Tyler Adams, a quien considera un ídolo. El pasado fin de semana fueron titulares juntos contra Senegal.

    En cierto modo, es metafórico: aún quedan vestigios de la era Berhalter, pero también asoma una nueva generación liderada, irónicamente, por un nuevo Berhalter. Varios del grupo actual reconocen que las bases puestas en el ciclo anterior siguen firmes.

  • Berhalter McKennie World Cup 2022Getty

    Bonos de 2022

    En los últimos dos años, GOAL ha hablado con la mayoría de los integrantes de la selección estadounidense que disputó el Mundial de 2022. Para muchos, los momentos que definen sus recuerdos de Catar no ocurrieron en la cancha, sino en hoteles, entrenamientos, autobuses o la sala de jugadores. Ahí se forjaron los lazos.

    Eso, afirma Berhalter, fue a propósito: durante años predicó la hermandad y la unión, y el Mundial fue el momento ideal para reforzar esos valores mientras se preparaban para los partidos más importantes de sus vidas.

    «Fuimos muy meticulosos al crear el entorno», afirma. «Sabíamos dónde estaban las habitaciones de los jugadores, la iluminación del vestíbulo, los pasillos, las camas; todo. Fuimos muy meticulosos con la sala de descanso. Tuvimos a arquitectos planificándola un año antes del Mundial.

    «Al final, saber que los jugadores vivieron una experiencia increíble hace que todo valga la pena. Puedes tener todas las salas de descanso y todos los detalles, pero si no tienes al grupo adecuado de jugadores, estás en problemas. Ese era el grupo adecuado; fue uno de los más unidos con los que he trabajado».

    Ese grupo ha cambiado con los años: algunos se han ido, otros han llegado, varios se han casado o convertido en padres. Todos evolucionaron, y a Berhalter le encantó observar ese crecimiento, tanto de cerca como de lejos.

    «Lo mejor de ser entrenador es ver la evolución de las personas, no solo de los jugadores. Es gratificante observar su progreso en el campo y en la vida», explica Berhalter. «Siempre pensé que representar a tu país es un gran honor, pero no quería que fuera solo eso. Quería que jugaran por algo más. Quería que lo hicieran los unos por los otros de forma profunda, que jugaran porque se preocupaban mucho por la persona que tenían al lado».

    Berhalter cree que esa conexión definió al grupo y será clave en el próximo Mundial en casa.

    «Es una etapa difícil de alcanzar como grupo porque hay intereses personales en juego, pero los chicos sin duda lo consiguieron, y creo que, ahora que se acerca este Mundial, se trata de que den un paso más, pero además contar con el apoyo de la afición y disputar un Mundial en tu propio país es simplemente increíble».

  • Houston Dynamo FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    Ver el Mundial

    En 2022, Sebastián Berhalter era el mayor fan de la selección de Estados Unidos; se consideraba una «extensión» del equipo. Tras ese Mundial, dejó de ser solo un seguidor para aspirar a más.

    En 2026 será su padre, Gregg, quien ocupe ese lugar en las gradas. También se sentirá un aficionado y, sin duda, una extensión del equipo, pues ha marcado la carrera de muchos de sus integrantes.

    Así que, cuando empiecen los partidos, verás a Berhalter en las gradas otra vez. En 2002, 2006 y 2022 era Sebastián; ahora le toca a Gregg.

    «El 12 estaré allí apoyando al equipo [contra Paraguay]», asegura. «Después intentaré ver tantos partidos como pueda».

    Aún así, deberá cumplir con sus obligaciones con el Fire, que le mantendrán ocupado durante el verano y le exigirán preparar el regreso del 16 de julio contra los Vancouver Whitecaps, precisamente el equipo de su hijo.

    Por ahora, los ojos del mundo están en el Mundial y él, como todos, ansía que empiece. No sabe qué pasará después, pues la vida cambia en un segundo, pero hay algo que puede afirmar como entrenador, exjugador y padre.

    «Una cosa sé de este grupo», afirma, «y es que estarán preparados».

    Berhalter también lo está. El Mundial está a punto de empezar y sin duda cambiará su vida de una forma que nadie imaginó.

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