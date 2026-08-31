Un inicio positivo de la temporada 2026-27 sugiere que el Chelsea va a ser muy divertido esta campaña, con los goles fluyendo para el conjunto del oeste de Londres. Ha marcado nueve en tres partidos entre la Premier League y la Carabao Cup, aunque también ha encajado cinco goles en el otro extremo del campo.

Muchos sitúan al Chelsea como el rival más cercano del Arsenal en otra emocionante lucha por el título, ya que la incorporación del creador de juego de 117 millones de libras (158 millones de dólares) Morgan Rogers junto a Cole Palmer y Joao Pedro ha llevado a considerar que se ha construido la delantera más temible del fútbol inglés.

También ha sido fichado el guardameta internacional argentino campeón del mundo Emi Martinez, para aportar una última línea defensiva más fiable, ya que el Chelsea nunca ha tenido miedo de gastar dinero para resolver supuestos problemas.

También ha retocado algo su planteamiento, ya que presenta sobre el campo una línea de tres centrales, y hasta ahora ha habido más aspectos positivos que negativos que valorar. Da la sensación de que Alonso está contento con las cartas que le han tocado.