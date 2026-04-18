Adrien Rabiot rechaza una «enorme» oferta de la Liga Profesional Saudí para quedarse en el AC Milan, mientras los rossoneri se fijan en Leon Goretzka

Rabiot, centrocampista del AC Milan, habría rechazado una millonaria oferta de la Liga Saudí para seguir en el club rossonero. Pese al atractivo económico de Oriente Medio, el exjugador de la Juventus y el París Saint-Germain prefiere permanecer en la Serie A a las órdenes de Massimiliano Allegri.

Según el periodista Nicolo Schira, el francés recibió una oferta formal de tres años con un salario muy superior a lo que pueden pagar los rossoneri. Sin embargo, como su contrato en San Siro vence en junio de 2028 y ha recuperado su mejor nivel desde su llegada procedente del Marsella, Rabiot ha decidido quedarse.