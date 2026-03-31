adidas Y-3/GOAL
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adidas despierta a las bestias con el relanzamiento del emblemático pack Y-3 F50 Tunit
adidas despierta de nuevo a las «bestias»
Lanzado en los prolegómenos del Mundial de 2006, en los primeros años de la colaboración Y-3 entre el gigante alemán de la ropa deportiva y el renombrado diseñador de moda japonés Yohji Yamamoto, el pack original de botas presentaba unos impresionantes diseños inspirados en la mitología japonesa y se convirtió al instante en un objeto de culto para los coleccionistas. Representaba cuatro «bestias» estampadas sobre la icónica silueta de las F50 Tunit, y ahora se han relanzado para 2026: un dragón azul, un tigre amarillo, un águila roja y un lobo plateado.
- adidas Y-3
Fusión entre el fútbol y la moda urbana
En esta ocasión, la colección está preparada tanto para el campo como para la calle, ya que la bota se transforma en una suela apta para caminar que se ha actualizado para la época actual en una llamativa fusión de estilos. Para quienes prefieran quedarse en el césped, la versión «wolf» sigue siendo una bota de fútbol, con el mismo diseño y la misma cubierta de cordones de la inconfundible versión de 2006, pero rediseñada con todas las actualizaciones técnicas necesarias para que esté lista para 2026.
Último lanzamiento de Y-3
Esta es la última colección de Y-3 de adidas, una línea pionera de ropa deportiva de lujo que se remonta al año 2002 y que surgió de la colaboración entre adidas y el prestigioso diseñador Yamamoto. Se trata de una colaboración que se adelantó muchísimo a su tiempo en lo que respecta a la fusión entre el fútbol y la moda urbana. Jude Bellingham, futbolista del Real Madrid y de la selección inglesa, ha estrenado recientemente su propia camiseta exclusiva de Y-3.
- adidas Y-3
¿Y ahora qué?
Pronto podremos ver en acción las F50 Elite Tunit Y-3 2026 a medida que se acerca el Mundial de 2026, ya que algunos de los deportistas más influyentes de adidas las lucirán, entre ellos Hugo Ekitike, del Liverpool. Ya se han presentado en el desfile de Y-3 de la Semana de la Moda de París y estas bestias volverán a despertar oficialmente el miércoles 1 de abril.