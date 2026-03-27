¿Recordáis cuando la Juventus insistía en fichar a Karim Adeyemi? Era el verano de 2024, pero luego se decantaron por Nico González; al año siguiente lo intentó el Nápoles, había un acuerdo preliminar con el Borussia Dortmund, pero era el propio jugador quien no estaba del todo convencido. Ahora, las puertas de la Serie A podrían volver a abrirse. El jugador, nacido en 2002, ha quedado al margen del proyecto del club alemán, ya no es titular fijo, su contrato expira en junio de 2027 y, por el momento, hay mucho camino por recorrer para pensar en una renovación. Por eso, el jugador podría abandonar el Dortmund un año antes de lo previsto para evitar perderlo a cambio de nada.
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Adeyemi-Borussia Dortmund, renovación en suspenso: ¿se reabre la puerta a la Serie A? Juventus, Nápoles y otros
EL ENCAJE
En Alemania se habla de una propuesta de renovación por parte del club, pero la diferencia entre la oferta y la demanda es considerable y, en función de las estrategias de mercado de verano, Adeyemi podría convertirse en objetivo de algunos clubes de la Serie A. El agente de este delantero exterior es Jorge Mendes, quien mantiene en Italia una excelente relación con la Juventus, donde representa a Chico Conceiçao, cuyo nombre se ha relacionado en las últimas semanas con el Liverpool. Hace un año, la petición del Borussia por Adeyemi rondaba los 40 millones; ahora, con solo un año de contrato, podría haberse rebajado hasta unos 30.
LAS NEGOCIACIONES PARA LA RENOVACIÓN
A día de hoy, las negociaciones para la renovación de Adeyemi con el Borussia Dortmund están en suspenso; las conversaciones se interrumpieron hace tiempo y el club tiene dificultades para satisfacer la petición del jugador —o, mejor dicho, de su agente— de incluir una cláusula de rescisión por una cantidad que el club considera demasiado baja. Por otro lado, en caso de renovación, existe la promesa de un aumento salarial con respecto a los actuales 5 millones (brutos) por temporada y de una mayor consideración por parte del entrenador Kovac, quien esta temporada lo ha dejado a menudo en el banquillo para hacerlo entrar en el transcurso del partido.