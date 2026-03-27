Adeyemi-Borussia Dortmund, renovación en suspenso: ¿se reabre la puerta a la Serie A? Juventus, Nápoles y otros

¿Recordáis cuando la Juventus insistía en fichar a Karim Adeyemi? Era el verano de 2024, pero luego se decantaron por Nico González; al año siguiente lo intentó el Nápoles, había un acuerdo preliminar con el Borussia Dortmund, pero era el propio jugador quien no estaba del todo convencido. Ahora, las puertas de la Serie A podrían volver a abrirse. El jugador, nacido en 2002, ha quedado al margen del proyecto del club alemán, ya no es titular fijo, su contrato expira en junio de 2027 y, por el momento, hay mucho camino por recorrer para pensar en una renovación. Por eso, el jugador podría abandonar el Dortmund un año antes de lo previsto para evitar perderlo a cambio de nada.



