Según informa el periódico brasileño O Globo, ambos clubes de la Bundesliga se están informando actualmente sobre la situación de Cuiabano. El lateral izquierdo pertenece en realidad al Nottingham Forest, de la Premier League, pero actualmente se encuentra cedido en su país natal.
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Actualmente está fichando a un goleador tras otro: al parecer, el BVB y el Bayer Leverkusen están muy interesados en un brasileño de la Premier League
En Nottingham, que hace año y medio pagó seis millones de euros por su traspaso, el jugador de 23 años aún no ha debutado con el primer equipo. Sin embargo, esto se debe a que primero fue cedido al Botafogo y, desde principios de año, juega cedido en el Vasco da Gama, de la primera división brasileña.
Cuiabano ha tenido un debut impresionante con el club de Río de Janeiro. En sus primeros cinco partidos ha aportado dos goles y tres asistencias, y hay que destacar que lo ha hecho como lateral izquierdo. Por eso, además del BVB y el Leverkusen, parece que también algunos clubes de la Serie A le han echado el ojo.
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Es posible que el BVB y el Leverkusen necesiten refuerzos
El problema: el Vaco da Gama posee lo que se conoce como «derecho de igualación» sobre Cuiabano, lo que permite al club brasileño igualar las ofertas de otros equipos. La cesión de Cuiabano se extiende hasta finales de año y, además, el club brasileño se ha asegurado una opción de compra por diez millones de euros. En Nottingham, su contrato tiene vigencia hasta 2029.
A primera vista, el BVB no parece tener ninguna necesidad. Al fin y al cabo, el Dortmund ya se aseguró hace tiempo los servicios del lateral izquierdo Kaua Prates. Sin embargo, el compatriota de Cuiabano solo tiene 17 años y, además, no fue fichado por el sucesor de Sebastian Kehl, Nils-Ole Book, quien posiblemente tenga otros planes. Además, el diario Bild especuló recientemente sobre una posible salida de Daniel Svensson, que es titular indiscutible en el lateral izquierdo bajo las órdenes del entrenador Niko Kovac.
Mientras tanto, en Leverkusen se perfila la salida de Alejandro Grimaldo, cuyo futuro sigue abierto a pesar de las lucrativas ofertas de contrato del Werkself. Ya ha comunicado en varias ocasiones su sueño de volver a jugar en su país natal, España. Tampoco parece descartado un regreso al FC Barcelona.
BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha Partido 4 de abril, 18:30 h VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 de abril, 15:30 h BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 de abril, 15:30 h TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)