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Achraf Hakimi se declara inocente tras conocerse que la estrella del PSG será juzgada por violación
Hakimi se pronuncia sobre la resolución del juicio
Achraf Hakimi, defensa del París Saint-Germain, rompió su silencio tras la decisión de las autoridades francesas de enviarlo a juicio. Antes del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, el lateral reconoció los recientes acontecimientos legales derivados de una investigación iniciada en 2023.
El marroquí, sereno, reafirmó su postura: «Sé que esta acusación es falsa. Estoy tranquilo, centrado en lo que viene y dejo el resto en manos de mis abogados y del sistema judicial».
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Antecedentes de las acusaciones
En febrero de 2023, una joven acudió a una comisaría de Nogent-sur-Marne y denunció una agresión sexual en la vivienda del futbolista, en el barrio parisino de Boulogne-Billancourt. Aunque no formalizó la denuncia, la fiscalía abrió una investigación por la gravedad de las acusaciones.
Tras tres años de instrucción, la fiscalía de Nanterre y su defensa confirmaron que el internacional marroquí será juzgado. La fiscalía solicitó formalmente el juicio para agosto de 2025, antes de remitirlo definitivamente al tribunal penal a principios de este año.
La defensa señala la falta de pruebas
El equipo legal del defensa, liderado por la abogada Fanny Colin, insiste en que el caso carece de pruebas objetivas. La defensa alega que las acusaciones se basan solo en un testimonio sin respaldo forense. Sus representantes señalan que la denunciante se negó a exámenes médicos y pruebas de ADN que podrían haber aclarado los hechos. Hakimi ha afirmado que colaboró con las autoridades, entregando su ADN y su versión de los hechos. Durante los años que lleva la investigación, el PSG ha seguido apoyándolo y manteniéndolo en el once titular.
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Repercusiones en el PSG y en la vida personal
Para Hakimi, el proceso judicial ha sido una carga adicional a su destacada carrera en el Parque de los Príncipes. Pese a la inminente fecha del juicio, sigue siendo una pieza clave en la plantilla de Luis Enrique. Desde su llegada al club en 2021 ha mantenido un rendimiento constante, pero este proceso judicial ensombrece su etapa en la Ligue 1. De momento, el jugador asegura que su foco está en el campo, mientras su equipo legal se prepara para el próximo proceso judicial.