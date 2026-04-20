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Achraf Hakimi aconseja a Endrick que «se centre solo en el fútbol» tras criticar la celebración del gol del jugador cedido por el Real Madrid en la sorpresiva victoria del Lyon sobre el PSG
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La lucha por el título se ha abierto de par en par
Endrick decidió el 2-1 con un gol y una asistencia. El triunfo sitúa al Lens a solo un punto del líder, el PSG, aunque con un partido más. La presión crece sobre el equipo de Luis Enrique, que debe recuperar su mejor nivel para evitar un colapso en las últimas semanas de la temporada.
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Hakimi critica duramente la celebración de Endrick
Hakimi no se molestó por el gol, sino por el baile de 15 segundos que el joven Endrick, de 19 años, hizo frente a la afición parisina. El marroquí se enfrentó al adolescente en el campo tras la larga celebración. «¿Por qué le dije a Endrick que se calmara? Estas cosas pasan en un partido. No debemos fijarnos en los rivales. Quería que mi equipo siguiera concentrado y que él dejara de provocar a nuestra afición», explicó Hakimi.
Céntrate en el partido, no en los aficionados
Hakimi fue más allá en su valoración y sugirió que Endrick debería centrarse en su rendimiento en lugar de provocar al rival. El exmadridista elogió su talento, pero consideró que la celebración cruzó el límite del respeto en el calor del partido de la Ligue 1. «Debería limitarse a jugar al fútbol, sobre todo porque es un jugador con talento. Pero cuando hace cosas que no tienen que ver con el fútbol, me puede molestar, sobre todo porque íbamos perdiendo», explicó Hakimi.
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El PSG busca recuperarse ante el Nantes
El PSG no tiene tiempo para lamentarse: tras el breve descanso, el miércoles jugará el partido aplazado contra el Nantes. Luis Enrique podría rotar la plantilla tras el desgaste contra el Lyon. Hakimi, habitual titular, podría descansar para llegar fresco al tramo decisivo de la temporada. Recuperar la ventaja de cuatro puntos en la cima es clave para calmar a la afición tras el tropiezo del fin de semana.