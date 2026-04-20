Achraf Hakimi aconseja a Endrick que «se centre solo en el fútbol» tras criticar la celebración del gol del jugador cedido por el Real Madrid en la sorpresiva victoria del Lyon sobre el PSG

Hakimi fue más allá en su valoración y sugirió que Endrick debería centrarse en su rendimiento en lugar de provocar al rival. El exmadridista elogió su talento, pero consideró que la celebración cruzó el límite del respeto en el calor del partido de la Ligue 1. «Debería limitarse a jugar al fútbol, sobre todo porque es un jugador con talento. Pero cuando hace cosas que no tienen que ver con el fútbol, me puede molestar, sobre todo porque íbamos perdiendo», explicó Hakimi.