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«Absolutamente impactante»: Jamie Carragher arremete contra el portero del Tottenham, Guglielmo Vicario, tras no poder detener un tiro libre de Dominik Szoboszlai
Carragher arremete contra Vicario
Carragher, que ejercía de comentarista, no daba crédito ante el gol tras la temprana ventaja del Liverpool en el partido de la Premier League. «Él [Szoboszlai] es un especialista en tiros libres, pero te diré una cosa: el Tottenham no tiene un especialista en porteros», afirmó en Sky Sports.
- AFP
Carragher pone en duda la profundidad de la plantilla del Tottenham
El exdefensa del Liverpool no se detuvo ahí, sino que intensificó sus críticas hacia el internacional italiano. Carragher sugirió que el jugador de 28 años se está convirtiendo en un lastre para el equipo de Igor Tudor, que actualmente se encuentra al borde del descenso. El comentarista señaló el hecho de que Vicario fuera sustituido por el joven promesa Antonin Kinsky a mediados de semana contra el Atlético.
«No estaba muy lejos del centro de la portería, tenías que haberla parado... ¡Vaya! Es horrible, absolutamente espantoso por parte del portero», añadió Carragher. «La razón por la que el otro chico [Antonin Kinsky] jugó a mitad de semana es porque no es lo suficientemente bueno, eso es lo que pasó. Luego acaba saliendo en el partido, como ya se ha comentado ampliamente, pero el Tottenham tiene enormes problemas en la portería».
La decisión de sacar a Kinsky le salió mal a los Spurs, y Tudor lo sustituyó tras solo 17 minutos, con su equipo ya perdiendo por 3-0.
Un tema recurrente: la culpa
No es la primera vez que Carragher expresa su frustración por el rendimiento y la conducta de Vicario sobre el terreno de juego. Tras la derrota por 3-0 ante el Nottingham Forest el pasado diciembre, el comentarista criticó la tendencia del portero a culpar a sus defensas. En aquella ocasión, un pase arriesgado de Vicario propició un gol del Brighton, tras lo cual se vio al italiano reprendiendo al joven centrocampista Archie Gray.
«No es solo un portero que sale a jugar», dijo Carragher en Extra Time de Sky Sports. «Es un portero que usa su pierna débil. Típico de Vicario, siempre está echándole la culpa a otro. Cada vez que ve entrar un gol, señala con los brazos a otra persona. Parece que lo hace a menudo, y hoy lo ha vuelto a hacer. Podemos hablar del joven Archie Gray en el centro del campo, pero yo le echo la culpa al portero».
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
Tras conseguir un empate contra el Liverpool en Anfield, el Tottenham afronta con renovada confianza su próximo partido de la Liga de Campeones de la UEFA. Los Spurs centrarán ahora su atención en el partido de vuelta de los octavos de final que disputarán el miércoles contra el Atlético de Madrid en el Tottenham Hotspur Stadium.
Sin embargo, los hombres de Tudor se enfrentan a una tarea titánica, ya que necesitan algo parecido a un milagro para remontar la abultada derrota por 5-2 de la ida y mantener vivas sus esperanzas en la Liga de Campeones.
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