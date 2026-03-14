«Absolutamente fenomenal»: Max Dowman recibe elogios de una exestrella del Chelsea tras su impresionante actuación en la victoria del Arsenal contra el Everton

El Arsenal sufrió durante 89 minutos para romper la resistente defensa del Everton. A pesar de los intentos iniciales de Bukayo Saka y Noni Madueke, a los Gunners les faltó puntería. Todo cambió cuando Mikel Arteta dio entrada al joven Dowman, de 16 años, quien desempeñó un papel clave en la jugada del primer gol de Viktor Gyokeres en los últimos minutos, antes de emprender una carrera en solitario para superar a la defensa del Everton y empujar el balón a puerta vacía. En declaraciones a BBC Radio 5, Nevin destacó el cambio inmediato en el impulso del partido y afirmó: «La creatividad de Max Dowman... él creó el primer gol; cambió el partido cuando saltó al campo. Ese último momento en el que recorrió todo el campo es absolutamente fenomenal. Se recordará durante muchos, muchos años».