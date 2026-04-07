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Aaron Ramsey WalesGetty
Adhe Makayasa

Traducido por

Aaron Ramsey, exjugador del Arsenal y de la selección de Gales, anuncia su retirada del fútbol en un emotivo comunicado

A. Ramsey
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Wales

El exjugador del Arsenal y de la selección de Gales, Aaron Ramsey, se ha retirado oficialmente del fútbol profesional con efecto inmediato. El centrocampista de 35 años, que sigue siendo uno de los jugadores más laureados de la historia de Gales, pone fin a una brillante carrera que se ha prolongado durante casi dos décadas y que incluye tres triunfos en la FA Cup con los Gunners.

  • Aaron Ramsey Arsenal Getty Images

    Ramsey cuelga las botas

    El veterano centrocampista llevaba sin equipo desde que dejó el Pumas UNAM mexicano el pasado mes de octubre, tras haberse incorporado al club para mantenerse en forma de cara a una posible participación de Gales en el Mundial de 2026. A pesar de sus esfuerzos por prolongar su carrera como jugador, la antigua estrella de la Juventus y el Niza ha decidido pasar a una nueva etapa tras no haber encontrado un nuevo proyecto adecuado.

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    Un sincero adiós

    Ramsey recurrió a las redes sociales para confirmar su decisión y expresó su profunda gratitud a la afición galesa y a los clubes que han marcado sus 19 años de carrera. Ramsey destacó el esfuerzo colectivo de los entrenadores y su familia, que hicieron posible su ascenso desde el Cardiff City hasta la cima del fútbol europeo.

    En un emotivo comunicado de retirada, escribió: «No ha sido una decisión fácil de tomar. Tras pensarlo mucho, he decidido retirarme del fútbol. En primer lugar, quiero empezar por Gales. Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir tantos momentos increíbles con ella. No habría sido posible sin la increíble aportación de todos los entrenadores a las órdenes de los cuales he jugado y de todo el personal que me ha ayudado de muchas maneras.

    «A la Red Wall. ¡Habéis estado ahí en las buenas y en las malas! Habéis estado ahí en los momentos de gloria y en los de desánimo, y habéis sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No puedo agradecéroslo lo suficiente. Lo hemos pasado todo juntos y ha sido un honor representaros. Diolch.

    «En segundo lugar, gracias a todos los clubes en los que he tenido la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores y al personal que me han ayudado a poder vivir mi sueño y jugar al más alto nivel. Y un enorme agradecimiento a mi mujer, a mis hijos y a toda mi familia. Sin vosotros a mi lado en todo momento, nada de esto habría sido posible».

  • Un legado perdurable

    La carrera de Ramsey será recordada por su extraordinaria habilidad para marcar goles decisivos, sobre todo los dos tantos que dieron la victoria al Arsenal en las finales de la FA Cup de 2014 y 2017. Más allá de sus hazañas con el club, su contribución a la selección de Gales fue enormemente significativa, ya que desempeñó un papel fundamental en su histórica trayectoria hasta las semifinales de la Eurocopa 2016 y en su primera participación en un Mundial en 64 años, en Catar 2022. Se retira del fútbol como uno de los mejores jugadores que ha dado su país, tras haber militado en equipos de élite de Inglaterra, Italia y Francia.

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    Entrada al banquillo

    Tras un breve periodo como entrenador interino del Cardiff la temporada pasada, ahora se espera que Ramsey se dedique de lleno a la carrera de entrenador. Su amplia experiencia en clubes europeos de élite le proporciona una base sólida para desempeñar un papel táctico en el fútbol moderno. Ahora que la selección galesa entra en un periodo de transición, este emblemático centrocampista podría tener la oportunidad de formar a la próxima generación de talentos en el ámbito internacional.