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Ole BookIMAGO / Revierfoto
Tobias Empl

Traducido por

A veces también le gusta marcar «goles de mala suerte»: ¿será esta prometedora estrella del BVB el primer fichaje estrella de Ole Book?

Bundesliga
First Division A
World Cup
FEATURES
N. Tresoldi
Germany
Germany U21
EURO U21 Qualification
Amistosos
R. Rangnick
P. Wanner
C. Chukwuemeka
Italy
Argentina
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Brujas
Fichajes
S. Guirassy
C. Kofane
J. Nagelsmann
Niclas Füllkrug
T. Kleindienst

El delantero de la selección sub-21 Nicolo Tresoldi podría jugar con hasta tres grandes potencias del fútbol y, según se rumorea, tiene intención de cambiar de equipo de nuevo este verano. ¿Qué seleccionador nacional será el primero en llamarle? ¿Y qué pasa con el BVB?

Ralf Rangnick ha dicho recientemente una frase digna de mención. «Si fuéramos un club, serían buenos fichajes», explicó el seleccionador de Austria tras la primera convocatoria de Paul Wanner y Carney Chukwuemeka, jugadores que también pueden jugar con la selección alemana, la inglesa y la nigeriana.

La carrera por los talentos que pueden elegir entre varias selecciones nacionales se parece, de hecho, cada vez más a un mercado de fichajes desde hace algunos años. Varias federaciones compiten por el mismo jugador y, al igual que en el mercado de fichajes real, a menudo se trata de quién se pone en contacto primero con el profesional o quién le puede ofrecer las mejores perspectivas. Por así decirlo, el «póquer de fichajes» por el delantero de la selección alemana sub-21 Nicolo Tresoldi ha cobrado recientemente un impulso inesperado. Y es que, tal y como informan estos días tanto el Bild como el Süddeutsche Zeitung, la federación argentina se ha puesto en contacto con el entorno del delantero centro de 21 años del Club Brugge.

  • Es la tercera federación destacada, junto a Alemania e Italia, que se disputa a Tresoldi, nacido en Italia y criado en su mayor parte en Hannover, quien, gracias a que su madre es argentina, también ha obtenido el pasaporte argentino y, por lo tanto, podría jugar con la selección de ese país. «Selecciones que, en conjunto, se han proclamado once veces campeonas del mundo», comentó Tresoldi recientemente, riendo, sobre esta situación en una entrevista con el SZ.

    Hasta ahora solo se había especulado sobre si Tresoldi recibiría primero una llamada del seleccionador alemán Julian Nagelsmann o del seleccionador italiano Gennaro Gattuso. El propio Tresoldi avivó estas especulaciones cuando declaró en otoño de 2025 en Sky Italia: «Mi teléfono está encendido. Si Gattuso quisiera hablar conmigo, me haría mucha ilusión».

    Tras el nuevo desastre en la fase de clasificación de la nación futbolística, que ha caído en picado, cabe dudar de que sea Gattuso quien llame desde Italia en un futuro próximo. Sin embargo, incluso un posible sucesor de Gattuso debería tener a Tresoldi en mente, dada la escasez de delanteros de la Squadra Azzurra, siempre y cuando este aún no se haya decidido por completo.

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    Tresoldi se siente valorado desde el primer momento por la DFB

    Tresoldi nació en Cagliari, en Cerdeña, y se crió en la pequeña localidad de Gubbio, en Umbría. Su padre, Emanuele, también fue futbolista profesional; aunque el lateral izquierdo no llegó a la selección absoluta, se proclamó campeón de Europa en 1994 con la selección italiana sub-21, junto al futuro campeón del mundo Fabio Cannavaro y al ídolo de la infancia de Tresoldi, Filippo Inzaghi. Tresoldi se mudó a Alemania con su familia a los 13 años, no por las perspectivas futbolísticas, sino porque su madre aceptó allí un puesto como azafata.

    En el Hannover 96, el delantero, que en Italia aún soñaba con una carrera como tenista profesional, pasó por todas las categorías inferiores y debutó en la segunda división en 2022, a los 17 años. Poco después obtuvo el pasaporte alemán y la primera convocatoria para la selección sub-19 de la DFB.

    «Me mostraron un camino y, desde el principio, sentí un gran reconocimiento, también por parte de la federación. Eso es importante para un jugador», reveló hace poco más de un mes en una entrevista con laGazzetta dello Sport. De la federación italiana, en cambio, nunca tuvo noticias.

  • Tresoldi, fan de los «goles de locos» y estrella emergente del Club Brugge

    Al parecer, la situación no ha cambiado hasta hoy. Aunque parece ser que los ojeadores de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ya han estado observando a Tresoldi, aún no se ha establecido ningún contacto con Gattuso, quien, en la clasificación para el Mundial —que volvió a fracasar de forma vergonzosa—, solía alinear a dos delanteros centro clásicos. Tras su fichaje por 7,5 millones de euros del Hannover 96 al subcampeón belga, el Brujas, Tresoldi se consolidó rápidamente como titular y ha marcado siete goles en sus últimos siete partidos de liga. Esta temporada, Tresoldi ya ha marcado 17 goles y ha dado cinco asistencias con su club, y sigue luchando por el título en el duelo con el Union Saint-Gilloises. En la Liga de Campeones ha marcado contra equipos tan ilustres como el Mónaco, el Barcelona y el Atlético de Madrid.

    También en la selección alemana sub-21 su promedio es excelente: en los siete partidos de clasificación para el Campeonato de Europa de esta temporada ha marcado seis goles, el último de ellos un doblete en la victoria por 3-0 contra Irlanda del Norte. «Mis mayores puntos fuertes están en el área, tengo buen olfato para los espacios», describió Tresoldi sus cualidades al diario SZ. Aunque no es capaz de regatear a tres jugadores ni de marcar desde 25 metros por la escuadra, sabe jugar bien en equipo, controlar el balón... y también le gusta marcar «goles de mierda desde dos o tres metros, que no necesariamente entran en el top ten de los goles más bonitos de la temporada».

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    ¿El BVB se interesa por Tresoldi ante la posible marcha de Guirassy? Sin duda, encaja perfectamente en el perfil de jugador que busca Book.

    Estas cualidades ya han despertado interés en el mercado de fichajes «clásico». Según informaciones de Sky, la agencia de representación de Tresoldi ya está manteniendo conversaciones con varios clubes de España, Italia y Alemania sobre un posible traspaso en verano; se baraja una cifra de traspaso de entre 25 y 30 millones de euros. Entre los interesados concretos se mencionan, además del Arsenal y el Tottenham, el Borussia Dortmund y el Bayer 04 Leverkusen.

    Especialmente en el BVB podría surgir una vacante en la punta de ataque en caso de que Serhou Guirassy se marchara. Es cierto que los amarillos y negros seguirían contando en sus filas con Fabio Silva como delantero centro nominal, pero el portugués no ha destacado precisamente como goleador hasta ahora (1 gol, 5 asistencias).

    En este sentido, el perfil de Tresoldi sería una alternativa muy necesaria, que además encajaría en el perfil de jugador que busca el nuevo director deportivo, Ole Book. El problema para Book y el BVB: según la situación actual, el presupuesto de fichajes de los amarillos y negros es extremadamente reducido.

    También en Leverkusen podría surgir la necesidad de reforzar el centro del ataque, ya que el representante de Christian Kofane ha coqueteado últimamente de forma muy abierta con el interés de numerosos clubes de primera línea y el contacto con el Arsenal.

    El propio Tresoldi ya reveló en La Gazzetta su destino soñado, que no se encuentra en Alemania, sino en Italia. «Ese es el sueño que me impulsa a trabajar duro cada día. Me siento muy a gusto en Brujas y sé que aún me queda un largo camino por recorrer. Pero el sueño de jugar en el Milan está ahí, en mi cabeza. Pienso en ello cada mañana al levantarme».

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    Nagelsmann aún no le ha llamado: ¿se subirá Tresoldi al tren del Mundial?

    En Milán, Niclas Füllkrug (33) es actualmente un posible rival en la selección alemana. Sin embargo, para Füllkrug, la cesión a los rossoneri se está convirtiendo cada vez más en un desastre. La esperanza de poder ganarse un puesto en la convocatoria para el Mundial con goles y minutos de juego ante Nagelsmann se desvanece cada vez más.

    Y dado que Tim Kleindienst (30) también está pasando por una etapa difícil y plagada de lesiones en el Borussia Mönchengladbach (seis minutos de juego en la temporada 2025/26), a Tresoldi le espera, en perspectiva, un puesto en la selección alemana como delantero centro clásico. Es cierto que, en un primer momento, no habrá forma de pasar por encima de Kai Havertz (26) y Nick Woltemade (24), como ya ha comprobado recientemente Deniz Undav.

    Pero, en realidad, Tresoldi debe desempeñar un papel en los planes a corto y largo plazo de Nagelsmann debido a su perfil, su rendimiento en el Brujas y en la selección sub-21, así como a la propensión a las lesiones y la estructura de edad de sus competidores. Si a medio plazo no llega la llamada del seleccionador nacional, la DFB podría volver a dejar escapar un gran talento. En los últimos años ha habido ejemplos de ello a montones.

    Fisnik Asllani juega ahora con Kosovo, Ibrahim Maza con Argelia, Kenan Yilmaz con Turquía, y Josip Stanisic, tras dos partidos internacionales con la sub-19 de Alemania, no solo es titular en el FC Bayern, sino también un líder indiscutible de la selección croata. Él solo habría podido resolver el gran problema de la DFB en la banda derecha, que ahora se ve obligada a cubrir con Joshua Kimmich.

    Ahora, la delantera alemana de cara al Mundial cuenta, naturalmente, con un elenco de primer nivel: Havertz, Woltemade, Undav, Florian Wirtz, Serge Gnabry y el posible regreso de Jamal Musiala. Sin embargo, Nagelsmann subrayó que quería «contar sin duda con un delantero» que «pueda resolver algo en el juego aéreo cuando necesitemos un gol y no podamos solucionarlo todo con los magos de atrás, porque el rival defiende muy atrás». Ahora bien, Tresoldi no es un experto reconocido en el juego de cabeza, pero sí que puede «resolver algo». Al fin y al cabo, ya ha marcado siete goles de cabeza con el Hannover y el Brujas, y Nagelsmann simplemente no tiene muchas alternativas en estos momentos.

    En cualquier caso, el teléfono de Tresoldi está encendido, tanto para el seleccionador nacional como para otras federaciones y, sobre todo, para nuevos clubes. Con o sin Mundial: al jugador de 21 años le espera un verano emocionante que quizá le lleve de vuelta a Alemania, o ya mismo a su destino soñado: Milán, Italia.

  • Nicolo Tresoldi: Estadísticas de la temporada 2025/26


    Concurso

    Partidos

    Goles

    Asistencias

    Jupiler Pro League

    30

    13

    3

    Liga de Campeones de la UEFA

    10

    3

    1

    Clasificación para la Liga de Campeones

    4

    1

    1

    Copa de Bélgica

    3

    -

    -

    Supercopa de Bélgica

    1

    -

    -

    Clasificación para el Campeonato de Europa Sub-21

    6

    6

    -