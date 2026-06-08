El segundo grupo de la convocatoria de Bosnia-Herzegovina para el Mundial está formado por «jugadores de alrededor de 30 años que ejercen de líderes», explica Barbarez. Uno de ellos es el exjugador del Schalke Sead Kolasinac (32 años, Atalanta de Bérgamo), el segundo que permanece en la plantilla desde 2014 junto a Dzeko. El portero Nikola Vasilj (30), recién descendido con el FC St. Pauli, es el otro referente y titular indiscutible desde la llegada de Barbarez. El exjugador del Hertha Ivan Sunjic (29, Pafos FC), que en 2017 jugó un partido con Croacia, fue convencido por Barbarez para vestir la camiseta bosnia y aporta estabilidad como centrocampista.

El delantero del Stuttgart Ermedin Demirovic, habitual compañero de ataque de Dzeko, completa este grupo. «Es como si Alemania ganara un título mundial», declaró el jugador de 28 años al Sport Bild sobre la clasificación de Bosnia-Herzegovina para el Mundial. «Mucha gente se te acerca y te da las gracias por haber traído una sensación de alegría al país». Demirovic, nacido y criado en Hamburgo, también podría haber jugado con Alemania, pero ya en la selección sub-16 se decantó por sus raíces bosnias.

«Lo hice por mi abuelo. En vacaciones siempre íbamos a verlo; él estaba muy orgulloso y se lo contaba a todos. Ya falleció, pero voy al Mundial por él y por mi familia, que sufrió mucho», añadió. Entre 1992 y 1995 hubo guerra en Bosnia-Herzegovina. «La gente sufrió mucho; hoy, en algunos lugares, aún vive con muy poco y se alegra de poder tomarse un café al día», explicó el jugador del Stuttgart. «Y de repente llegamos nosotros y les llevamos al Mundial. Eso lo hace aún más especial».

La historia de su país natal ha marcado de forma decisiva la trayectoria vital de Barbarez. «Más bien me vi obligado a huir, si se puede decir así», recordaba en una entrevista con 11Freunde sobre el invierno de 1991/92. Poco antes del conflicto, su padre lo envió desde Mostar a Hannover con el pretexto de visitar a su tío Mujo. Quería regresar, pero la guerra se lo impidió y, tras una prueba exitosa con el Hannover 96, desarrolló aquí el resto de su carrera.

Tras pasar por Hannover y Union Berlin, Barbarez llegó a la Bundesliga con el Hansa Rostock. Sus actuaciones atrajeron al seleccionador Berti Vogts, que pensó en naturalizarlo. «Si lo hubiera llamado, quizá hoy sería varias veces mundialista y europeo. Para mí, la cuestión nunca se planteó, porque siempre quise jugar para el país en el que nací», explicó Barbarez.

Alajbegovic, nacido en Colonia y formado en las canteras del Colonia y el Bayer Leverkusen, ya jugaba con Bosnia desde la sub-15; Barbarez le hizo debutar con la absoluta en septiembre pasado.

Alajbegovic lidera el tercer grupo de la convocatoria para el Mundial, del que Barbarez se muestra orgulloso: «Muchos chicos de 19, 20, 21 años. Somos casi el equipo más joven de este Mundial. Me gusta mucho», subrayó. A sus 18 años, tras una gran temporada con el RB Salzburgo, ha llamado la atención de varios clubes de primer nivel. En el Mundial podría aumentar aún más su valor, y ya demostró en la fase de clasificación lo mucho que puede aportar al equipo de Barbarez con su frescura y valentía.

Suele entrar como revulsivo y, con sus regates y su ingenio, desordena una y otra vez las defensas rivales. En noviembre, en la vital victoria 3-1 sobre Rumanía, Barbarez lo lanzó en la segunda parte con el 0-1 y el joven cambió el partido con su presión y su gol. En la semifinal de la repesca contra Gales, sirvió el córner que Dzeko cabeceó al 1-1 en los últimos minutos.