«Vale la pena prestar atención de vez en cuando», escribió el ex capitán del Bayern y de la selección alemana en X, sobre un fragmento del programa de fútbol «Triple» de Sky en el que participó.
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«A veces conviene escuchar»: Oliver Kahn afirma que se malinterpretaron sus palabras sobre la participación en el Mundial del jugador del Bayern Jamal Musiala
«Al parecer», explicó Kahn, «las declaraciones se pueden interpretar de formas muy diferentes. Aquí está de nuevo el pasaje clave...». Kahn concluyó: «Si Jamal Musiala está listo, su lugar está en el gran escenario del Mundial».
En el programa, Kahn dudó de que esto fuera posible por la grave lesión que sufrió Musiala el verano pasado. “También cuenta cómo esté mentalmente”, añadió, “si está dispuesto a entrar al 100 % en los duelos”. De no ser así, sería “más sensato” quedarse fuera del Mundial. Pero Kahn concluyó: “Hay jugadores muy distintos”.
Kahn: Jamal Musiala aún podría tener un momento revelador
Además, ha visto muchas veces que jugadores lesionados rinden al máximo en un torneo. También es posible que Musiala se inspire antes de la fase final y, de pronto, recupere su nivel. «En ese caso, también debería ir al Mundial».
Las declaraciones de Kahn generaron revuelo: responsables y jugadores del Bayern las cuestionaron, y el propio Musiala afirmó: «Quiero ir al Mundial».