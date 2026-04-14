«Al parecer», explicó Kahn, «las declaraciones se pueden interpretar de formas muy diferentes. Aquí está de nuevo el pasaje clave...». Kahn concluyó: «Si Jamal Musiala está listo, su lugar está en el gran escenario del Mundial».

En el programa, Kahn dudó de que esto fuera posible por la grave lesión que sufrió Musiala el verano pasado. “También cuenta cómo esté mentalmente”, añadió, “si está dispuesto a entrar al 100 % en los duelos”. De no ser así, sería “más sensato” quedarse fuera del Mundial. Pero Kahn concluyó: “Hay jugadores muy distintos”.