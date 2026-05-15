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¡A un lado, Cristiano Ronaldo! Bruno Fernandes hace historia en el Manchester United al ganar por quinta vez el premio al Jugador del Año
Homenaje al capitán de los Red Devils
Bajo la dirección de Michael Carrick, Fernandes ha liderado el resurgimiento del United, que regresó a la Liga de Campeones pese a sus tempranas eliminaciones coperas. Sus influyentes actuaciones, con 19 asistencias, le han valido este prestigioso galardón por quinta vez, batiendo el récord. Así supera a sus emblemáticos excompañeros De Gea y Ronaldo y refuerza su papel de talismán moderno en Old Trafford.
- AFP
A la caza de un hito en la Premier League
El internacional portugués ha marcado ocho goles, pero lo que llama la atención son sus cifras de creatividad. Con 124 ocasiones creadas esta temporada —la cuarta mejor marca en una sola campaña de la Premier League—, Fernandes está a punto de igualar el récord histórico de asistencias del torneo.
Con 19 asistencias en la liga, el capitán del United necesita una más para igualar las 20 de Thierry Henry y Kevin De Bruyne, y aún le quedan dos partidos.
Un legado entre los grandes
Desde su llegada en 2020, Fernandes ha sido el jugador más destacado del club: primero ganó el premio con Ole Gunnar Solskjaer y al año siguiente marcó 28 goles, su mejor marca personal. Tras los triunfos de Marcus Rashford y Ronaldo en temporadas intermedias, Fernandes volvió a ganar el premio en 2024 tras la victoria en la FA Cup. Con este logro, se convierte en el segundo jugador, después de De Gea, en conseguir tres victorias consecutivas.
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Se vislumbra un final que batirá récords
El United cerrará la temporada este domingo contra el Nottingham Forest en Old Trafford y, una semana después, visitará al Brighton. Estos partidos son clave para que Fernandes mantenga su racha y conquiste el récord de asistencias, tras el giro decisivo del club. Con el billete para la Liga de Campeones ya asegurado, el capitán sigue siendo el eje de un equipo que quiere aprovechar su buen final de curso y prepararse para un verano de grandes avances.