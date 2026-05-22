Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
England squad WL GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

¡A Thomas Tuchel no le importa la reputación! El seleccionador de Inglaterra deja fuera a los decisivos Cole Palmer y Phil Foden, mientras que Ivan Toney recibe una inesperada convocatoria

Winners & losers
England
World Cup
FEATURES
T. Tuchel
C. Palmer
P. Foden
T. Alexander-Arnold
I. Toney
M. Gibbs-White
N. O'Reilly
K. Mainoo
H. Maguire
X. Alonso
Analysis

La convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026 es oficial y ya es una de las más polémicas de la historia. El seleccionador Thomas Tuchel avisó que no le teme a la polémica y cumplió con unas convocatorias discutidas, en la última búsqueda de los Tres Leones por acabar con su sequía de títulos desde 1966.

En las 24 horas previas al anuncio oficial de la convocatoria, el viernes por la mañana, se filtraron tantos descartes que muchos se preguntaron quiénes viajarían. Por deducción, al final quedó claro quiénes integraban la lista del técnico alemán.

Fiel a su lema «el equipo por encima del talento», dejó fuera a varios nombres destacados y a otros que parecían merecer un lugar, lo que desató una fuerte reacción en redes y medios.

«Queremos un plantel equilibrado», afirmó Tuchel en rueda de prensa. «Si hubiéramos convocado a todos, habríamos tenido que dejar fuera a varios talentos extraordinarios. De cualquier modo, si hubiéramos llamado a esos nombres, otros cinco importantes se habrían quedado fuera y hablaríamos de ellos. Es parte del trabajo».

Pero si Inglaterra fracasa en Norteamérica este verano y no gana el Mundial, este momento se recordará como el inicio del declive.

En GOAL analizamos quiénes son los ganadores y los perdedores tras el polémico anuncio de la convocatoria de Inglaterra.

  • Ivan Toney England 07062024(C)Getty Images

    GANADOR: Ivan Toney

    El 11 de junio, cuando empiece el Mundial, habrá pasado un año y un día desde que Ivan Toney jugó por última vez con Inglaterra: dos minutos en la preocupante derrota ante Senegal en el City Ground. No había vuelto a ser convocado hasta ahora. Sin embargo, doce meses después, Tuchel lo ha incluido de repente como recambio del capitán Harry Kane en el Mundial.

    Al final, una temporada con más de 40 goles en Arabia Saudí ha sido imposible de ignorar, aunque el seleccionador lo hiciera durante un año, y Toney asegura que llegará mejor adaptado al calor de Norteamérica que muchos rivales.

    • Anuncios
  • Cole Palmer England 2026Getty

    PERDEDORES: Cole Palmer, Morgan Gibbs-White y Phil Foden

    Era inevitable que Tuchel tuviera que tomar una decisión importante para el puesto de número 10. Con Morgan Rogers y el versátil Jude Bellingham ya casi asegurados, el entrenador debió elegir entre Eberechi Eze, Cole Palmer, Phil Foden y Morgan Gibbs-White.

    Aunque Gibbs-White llegaba en mejor forma, su exclusión no sorprende, pues se le consideraba un outsider. Pero dejar fuera a Palmer y Foden fue una decisión impactante que conmocionó a las redes.

    En realidad, ninguno puede quejarse: Palmer ha sufrido lesiones, apenas jugó con Inglaterra tras la Euro 2024 y aún busca recuperar su nivel en el Chelsea; Foden, por su parte, lleva tiempo fuera de forma, tanto en club como en selección, desde la Euro de hace dos años, cuando fue ineficaz y se pidieron su baja. Eze, por tanto, es el único superviviente tras una campaña de debut sólida pero irregular con el Arsenal.

    Quedan dudas sobre la exclusión de Gibbs-White, Palmer y Foden, pues los tres parecen más capaces de aportar desde el banquillo que varios de los convocados. Al explicar los descartes de los mediapuntas, Tuchel sentenció: «Queríamos un plantel equilibrado y no llevar cinco ‘10’ para obligarlos a jugar fuera de sitio. ¿A quién favorecería eso? No a ellos, ni a nosotros».

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    GANADOR: Kobbie Mainoo

    A mitad de temporada, parecía que Kobbie Mainoo se quedaba fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial. El entonces técnico del Manchester United, Ruben Amorim, lo marginó al considerar que no encajaba en su sistema de tres centrales. Mainoo pensó en marcharse en enero, pero se quedó y terminó agradeciéndolo.

    Tras la salida de Amorim, el mediocampista de 21 años regresó al equipo bajo el mando de Michael Carrick, firmó un nuevo contrato y contribuyó al regreso del United a la Champions.

    Ahora ha ganado la pugna con Adam Wharton y James Garner por la última plaza en el centro del campo de Tuchel, aunque es poco probable que sea titular por delante de Declan Rice o Elliot Anderson.

  • Trent Alexander-Arnold EnglandGetty

    PERDEDOR: Trent Alexander-Arnold

    La exclusión de Trent Alexander-Arnold era previsible, pero sigue doliendo, sobre todo porque las lesiones parecían darle una oportunidad. Tuchel volvió a dejarlo fuera y convocó a Djed Spence, del Tottenham, confirmando así su ausencia en la lista preliminar de 35 para la concentración de marzo.

    Es un desenlace amargo para su debut en Madrid, donde llegó del Liverpool con la mira en el Balón de Oro. Tras este último rechazo —a pesar de las lesiones de Ben White y de la reciente recuperación de Tino Livramento—, su futuro internacional parece incierto, al menos mientras Tuchel siga al mando, pues lleva casi un año sin jugar con su selección.

    Para Tuchel es otra decisión que se analizará al detalle, pues Trent aporta mucho en ataque ante un bloque bajo, pero sus limitaciones defensivas vuelven a penalizarle.

  • Xabi alonsoGetty Images

    GANADOR: Xabi Alonso

    Hay un entrenador que se alegrará en silencio por algunas de las decisiones más importantes de Tuchel en cuanto a la convocatoria, y ese es el nuevo técnico del Chelsea, Xabi Alonso. El español comenzará a trabajar en Cobham el 1 de julio y, contra todo pronóstico, podrá contar con una pretemporada completa con todos sus jugadores ingleses, salvo uno.

    Reece James es el único convocado por Inglaterra, mientras que Palmer, Levi Colwill y Trevoh Chalobah se quedaron fuera. Esto beneficia a Alonso, sobre todo porque Palmer ha sufrido lesiones esta temporada y Colwill acaba de regresar de una rotura de ligamento cruzado anterior.

    Tras los descartes de Joao Pedro, Andrey Santos y Estevao por parte de Brasil, es probable que los Blues solo tengan a James, Marc Cucurella, Jorrel Hato, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto y Nicolás Jackson en la Copa.

  • PERDEDOR: Harry Maguire

    Harry Maguire creía que tenía el puesto asegurado para el Mundial tras volver a la selección inglesa en el último parón, gracias a su buen rendimiento en la segunda parte de la temporada con el Manchester United. Tuchel, sin embargo, tenía otros planes.

    El central ha sido descartado por el alemán, quien ya admitió en marzo que Maguire seguía muy por debajo en la jerarquía y que «no había cambiado de opinión» sobre este defensa de la vieja escuela. Algunos informes apuntan a su ego, pues no aceptaría ser suplente, mientras que otros señalan dudas sobre su salida de balón.

    Maguire y algunos familiares criticaron la decisión un día antes del anuncio oficial, lo que quizá reforzó las dudas de Tuchel sobre su encaje en el grupo. «Estaba seguro de que podría haber desempeñado un papel importante este verano para mi país tras la temporada que he tenido», publicó en redes. «Me ha dejado en estado de shock y destrozado esta decisión».

  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    GANADOR: Nico O'Reilly

    Nico O'Reilly, de 21 años, ha brillado en la temporada 2025-26 con 15 participaciones en goles para el Manchester City y ahora se perfila como lateral izquierdo titular de Inglaterra en el Mundial.

    Las ausencias de Lewis Hall y Myles Lewis-Skelly sorprendieron, pues se esperaba que Tuchel convocara a uno de ellos para competir con O'Reilly. Ahora, el jugador del City tiene el camino libre, con Djed Spence como probable suplente.

    Es un riesgo: O'Reilly es, en realidad, centrocampista, así que no hay ningún lateral izquierdo puro en la lista y Spence se siente más cómodo en la banda contraria. Pero Tuchel confía en que la apuesta funcionará.

  • TuchelGetty Images

    PERDEDOR: Thomas Tuchel

    Desde su llegada como seleccionador de Inglaterra, Tuchel ha mostrado disposición a tomar decisiones impopulares para moldear un equipo a su imagen, capaz de ganar un Mundial. ¿Ha ido demasiado lejos esta vez?

    Si Inglaterra fracasa —es decir, no alcanza las semifinales—, aficionados y expertos recordarán la lista de 26 como el inicio del problema.

    Es cierto que conserva el núcleo del once ideal, pero preocupa la falta de profundidad: Jarrod Bowen, Palmer, Alexander-Arnold, Gibbs-White, Wharton y Maguire, todos con capacidad de aportar desde el banquillo, se quedan fuera. Jordan Henderson, Spence y Noni Madueke no transmiten la misma confianza.

    Al menos, esta convocatoria evita los acalorados debates que han distraído a la selección en torneos anteriores. El once titular es evidente, salvo en la posición de ‘10’, donde Bellingham y Rogers podrían alternarse. Tuchel habló de «claridad» al anunciar la lista y, con sus decisiones, evita el clamor por Palmer, las peticiones de dejar fuera a Foden o las dudas sobre la posición de Alexander-Arnold, lo que puede ser valioso.

    De momento, esta convocatoria puede marcar su etapa al frente de la selección.