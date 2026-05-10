Como el jugador con más antigüedad en la plantilla, Gómez entiende mejor que nadie los cambios de humor de la afición de Anfield. El versátil defensa reconoció su decepción tras el empate 1-1 ante un Chelsea en horas bajas, partido en el que parte de la grada criticó al equipo. El resultado obliga al grupo de Arne Slot a ganar uno de los dos encuentros que quedan para asegurar el top 5.

Al referirse al descontento, Gómez admitió: «Lo notamos. Es lo último que queremos. A los veteranos que hemos vivido tantos buenos momentos aquí nos duele. Si no fuera así, no deberíamos seguir. Queremos enderezar el rumbo. Entiendo la frustración, sí, al 100 %. Lo hemos repetido en público: no estamos donde queremos. Lo entendemos y esperamos que se note nuestra urgencia por ganar», añadió el internacional inglés.







