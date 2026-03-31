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¿A prueba de críticas? Kylian Mbappé explica por qué se encuentra al mismo nivel que Cristiano Ronaldo y Alfredo Di Stéfano en el Real Madrid
El historial de Mbappé: goles y partidos con el Real Madrid
Tras varios años de intensas especulaciones sobre su posible fichaje por un equipo español, Mbappé finalmente dio ese paso en 2024, al llegar al final de su contrato con el París Saint-Germain y convertirse en agente libre.
Inicialmente se le asignó el dorsal número 9 en Madrid —el mismo que Ronaldo también lució tras su fichaje procedente del Manchester United en 2009—, pero ahora lleva el número 10. A Mbappé se le ha pedido que lidere la línea de ataque como delantero centro, dejando atrás su anterior posición preferida en la banda izquierda.
Sus números han justificado esa decisión, ya que ha visto puerta en 82 ocasiones en 94 partidos disputados en todas las competiciones. El jugador de 27 años ha mantenido un promedio de más de un gol por partido esta temporada.
Mbappé ha saboreado el éxito en la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental con el Real Madrid, pero los grandes títulos —como la Liga y la Champions League— se le han escapado. No se le puede acusar de no dar lo mejor de sí mismo por el bien del equipo.
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Mbappé espera recibir críticas en el Real Madrid
Los aficionados del Madrid se han ganado al francés —al igual que hicieron en su día con los emblemáticos delanteros Ronaldo y Di Stefano—, pero Mbappé es consciente de que debe seguir rindiendo al máximo para evitar convertirse en objeto de críticas incómodas.
En declaraciones a Telefoot, afirmó: «El Real Madrid es como una religión para la gente en España; son muy apasionados y hay muchos rumores y especulaciones, a veces justificadas, a veces no.
«Hay que saber lidiar con las críticas porque todos en el Real Madrid han sido criticados —Ronaldo, Di Stefano—, así que no veo por qué yo debería ser una excepción. Simplemente hay que mantener la calma, concentrarse en lo que hay que hacer y preguntarse cómo se puede mejorar el rendimiento en el campo».
El consejo de Ronaldo para Mbappé en el Real Madrid
Ronaldo —el máximo goleador de todos los tiempos del Real Madrid— ya había dicho anteriormente, al aconsejar a Mbappé sobre cómo afrontar las exigencias de la vida en Madrid: «Le tengo mucho cariño, y no solo por la historia que tuvo de joven, cuando admiraba mucho a Cristiano Ronaldo y era su ídolo. Pero realmente lo veo como un gran jugador y va a aportar mucha alegría al Real Madrid.
«Si yo estuviera en el Real Madrid, le enseñaría a jugar de nueve. Porque yo no era delantero. Me acostumbré a jugar de delantero. Solía jugar por la banda y la gente lo olvida. Kylian no debería ser un delantero típico. Si yo fuera él, jugaría más o menos como juega Cristiano Ronaldo de delantero».
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Mbappé, listo para el duelo de la Liga de Campeones contra Kane
Mbappé parece haber dominado ese papel, con 38 goles y seis asistencias en lo que va de temporada. Ha vuelto a la acción tanto con su club como con la selección tras una lesión reciente y espera tener un papel destacado ahora que el Real Madrid se prepara para el próximo enfrentamiento de cuartos de final de la Liga de Campeones contra Harry Kane y el Bayern de Múnich.