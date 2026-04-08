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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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A pesar del 6-0, Inzaghi explica: «Jugamos como el Al-Taawoun y por eso dejé fuera a Miti»

Al Hilal vs Al Kholood
Al Hilal
Al Kholood
1ª División
S. Inzaghi
Arabia Saudita
Italia

El entrenador italiano habló tras la gran victoria sobre Al-Khaloud

El entrenador del Al-Hilal, Simone Inzaghi, explicó por qué no convocó al delantero marfileño Mohamed Kader Miti para el partido contra el Al-Khaloud, pese a su gran actuación ante el Al-Taawoun.

El miércoles, en la jornada 29 de la Liga Roshen, Inzaghi guió al Al-Hilal a una victoria 6-0 sobre Al-Khaloud en el estadio Kingdom Arena.

  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Por qué falta Miti

    El entrenador italiano explicó que dejó fuera a Miti por la necesidad de limitarse a ocho jugadores extranjeros y se mostró satisfecho con su actuación en el partido anterior.

    En la rueda de prensa posterior, Inzaghi afirmó: «Como entrenador, decido según cada circunstancia».

    Y añadió: «Solo se nos permite jugar con ocho jugadores extranjeros, y estoy contento con el rendimiento que tuvo (Miti) en el último partido».

    Miti marcó en el 2-2 ante Al-Taawoun el sábado en la jornada 27 de la Liga Roshen.

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  • Partido del Al-Taawoun

    Inzaghi admitió que el último partido contra el Al-Taawoun le afectó. Repitió que el equipo ya había mostrado un rendimiento similar ante el Al-Khaloud, pero esta vez la diferencia fue la efectividad al aprovechar las ocasiones.

    Explicó: «No hablo de suerte, sino de eficacia y precisión; hoy aprovechamos la mayoría de nuestras ocasiones».

    Además, remató nueve veces a puerta, igual que en el encuentro anterior que perdimos: «Así es el fútbol».

    Además, hoy recuperamos a Karim Benzema y a Sergej Milinković-Savić, pero nuestro nivel técnico ha sido similar al del partido anterior».

    Concluyó: «Todos vemos que hemos jugado muy bien, pero, sinceramente, no fue muy distinto del partido contra Al-Taawoun; hoy fuimos más precisos».

  • El sitio de la élite

    Inzaghi destacó que el equipo buscó mostrar su mejor versión antes de empezar la fase de clasificación de la Liga de Campeones de Asia, donde enfrentará al Al Sadd de Catar el lunes en octavos de final.

    Y añadió: «Queríamos dar lo mejor de nosotros, pues este es el último partido antes de la competición asiática. Mañana empezaremos a prepararnos, aún tenemos mucho trabajo por hacer».

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