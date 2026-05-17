¡A pesar de tener contrato hasta 2030! Los directivos del FCB anuncian la salida de la estrella del Bayern en Múnich

El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, confirmó que el portero Alexander Nübel, cedido al VfB Stuttgart hasta junio, no tiene futuro en el club.
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«Hemos hablado con su representante y Alex también conoce nuestros planes», declaró Freund tras la victoria 5-1 del Bayern sobre el Colonia en la última jornada de la Bundesliga, según Sport1.
Además de Manuel Neuer y Sven Ulreich, que acaban de renovar por un año, y del sucesor a medio plazo de Neuer, Jonas Urbig, no hay sitio para Nübel: «Empezaremos la próxima temporada con este trío de porteros, ese es el plan», afirmó Freund.
Nübel seguirá bajo contrato con el Bayern hasta 2030
Nübel tiene contrato con el Bayern hasta 2030, pero hace tiempo que se duda de su regreso a la Säbener Straße. El VfB quiere ficharlo, aunque no parece poder asumirlo económicamente. Así pues, el futuro del portero alemán sigue en el aire.
El Bayern lo fichó en 2020 al Schalke, pero solo ha jugado cuatro partidos oficiales. De 2021 a 2023 estuvo cedido en el Mónaco y, desde 2023, en el Stuttgart.