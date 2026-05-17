¡A pesar de tener contrato hasta 2030! Los directivos del FCB anuncian la salida de la estrella del Bayern en Múnich

«Hemos hablado con su representante y Alex también conoce nuestros planes», declaró Freund tras la victoria 5-1 del Bayern sobre el Colonia en la última jornada de la Bundesliga, según Sport1.

Además de Manuel Neuer y Sven Ulreich, que acaban de renovar por un año, y del sucesor a medio plazo de Neuer, Jonas Urbig, no hay sitio para Nübel: «Empezaremos la próxima temporada con este trío de porteros, ese es el plan», afirmó Freund.