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Mario GötzeGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

¡A pesar de que el entrenador del SGE, Albert Riera, lo había dejado fuera de la convocatoria a propósito! Sorprendente giro en la situación de Mario Götze y el Eintracht de Fráncfort

A pesar de haber sido excluido de la convocatoria para el partido fuera de casa del Eintracht de Fráncfort contra el 1. FSV Mainz 05, Mario Götze parece ver su futuro en el SGE.

Según un artículo publicado en el diario Bild, al parecer el jugador de 33 años habría decidido quedarse un año más en Fráncfort, a pesar de la reciente decepción.

  • Sorprendentemente, Götze no fue convocado por el entrenador Albert Riera para el partido del domingo contra el 05 (1-2) en la lista de 20 jugadores. No se trataba de una lesión, ya que, al parecer, el centrocampista estaba en forma y totalmente disponible. Por eso, reaccionó con gran sorpresa ante la decisión del entrenador Riera.

    El sábado por la noche, el director deportivo Markus Krösche respondió a las preguntas en el programa ZDF-Sportstudio, pero no quiso hablar sobre los motivos exactos de la exclusión de Götze: «No crean que voy a comentar ahora nada sobre la convocatoria para el partido», afirmó el responsable del SGE, y añadió: «Mario es un jugador extremadamente importante para nosotros. Tanto dentro como fuera del campo».

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  • Mario GötzeGetty Images

    ¿Están ya muy avanzadas las negociaciones entre Götze y el Frankfurt?

    Según informaciones de Bild, las negociaciones entre el Eintracht, Götze y su representante, Volker Struth, habrían avanzado tanto que podría producirse la firma del contrato durante el próximo parón internacional. El jugador, de 33 años, tiene contrato en Fráncfort hasta el final de la temporada actual.

    Aunque Götze fue titular en los primeros partidos bajo las órdenes de Riera —el campeón del mundo de 2014 formó parte del once inicial tanto en el debut del español ante el Union Berlin (1-1) como en las victorias en casa contra el Borussia Mönchengladbach (3-0) y el SC Freiburg (2-0)—, se quedó en el banquillo durante los 90 minutos en los dos partidos previos a la derrota ante el Mainz contra el FC St. Pauli (0-0) y al 1. FC Heideheim (1-0).

  • Mario Götze: las etapas profesionales de su carrera

    Periodo

    Club

    2010 a 2013

    BVB

    2013 a 2016

    FC Bayern de Múnich

    2016 a 2020

    BVB

    2020 a 2022

    PSV Eindhoven

    2022 hasta la actualidad

    Eintracht de Fráncfort

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