¡A pesar de que el entrenador del SGE, Albert Riera, lo había dejado fuera de la convocatoria a propósito! Sorprendente giro en la situación de Mario Götze y el Eintracht de Fráncfort

Sorprendentemente, Götze no fue convocado por el entrenador Albert Riera para el partido del domingo contra el 05 (1-2) en la lista de 20 jugadores. No se trataba de una lesión, ya que, al parecer, el centrocampista estaba en forma y totalmente disponible. Por eso, reaccionó con gran sorpresa ante la decisión del entrenador Riera.

El sábado por la noche, el director deportivo Markus Krösche respondió a las preguntas en el programa ZDF-Sportstudio, pero no quiso hablar sobre los motivos exactos de la exclusión de Götze: «No crean que voy a comentar ahora nada sobre la convocatoria para el partido», afirmó el responsable del SGE, y añadió: «Mario es un jugador extremadamente importante para nosotros. Tanto dentro como fuera del campo».