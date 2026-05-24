A pesar de los tres goles de Harry Kane en la final de la Copa, el delantero del VfB, Deniz Undav, daría el Balón de Oro a otro jugador

Al preguntarle por nuevos elogios para el jugador de 32 años, Kompany respondió: «Recuerdo esa entrada al banderín de córner; esa entrega total al equipo. Es difícil de explicar, pero al final siempre te preguntas si hoy ha marcado. Ha marcado tres porque su juego es completo», añadió Kompany, resaltando su presión y trabajo defensivo. «Harry tiene la personalidad para estos grandes partidos y momentos».

Hoeneß añadió: «No solo marcó tres goles; también bloqueó a un rival en el minuto 96 en su área. Para entonces ya ganábamos 3-0. Su conjunto de cualidades es de élite mundial; hoy marcó la diferencia. Es casi imposible controlarlo».

El director deportivo Max Eberl coincidió y recordó otra acción defensiva: «Es extraordinario lo que hace Harry. No solo marca, sino que también aporta personalidad en el campo. Con 1-0 hizo una entrada en nuestro lateral izquierdo y evitó un centro. Eso también lo demuestra Harry Kane». Hace tiempo que dejó de ser un secreto que Kane es mucho más que un goleador para el campeón alemán. Sus cualidades como creador de juego, en las que el capitán de la selección inglesa se deja caer una y otra vez hasta su propio campo, las ha perfeccionado aún más con Kompany. Que, además, no rehúye el trabajo defensivo tampoco es ninguna novedad si se mira con detenimiento.

Aun así, parece que Kane no ha alcanzado su máximo potencial. Por eso, una salida —de la que se ha especulado en los últimos periodos de fichajes por sus conocidas cláusulas de rescisión— no entra en los planes del Bayern. Eberl subrayó que las conversaciones para ampliar su contrato, que vence en 2027, están en marcha. «Hemos dicho que hablaremos después de la temporada y, en el mejor de los casos, avanzaremos antes del Mundial», afirmó. No hay aún un calendario concreto para las negociaciones.