«A Lamine nadie le regala nada»: la estrella del Barcelona Yamal, lesionado, «entrena tres horas al día» para recuperarse a tiempo para el Mundial, según revela el seleccionador español

Durante la presentación de su autobiografía, La vida se entrena cada día, De la Fuente habló de la madurez del joven de 18 años. El seleccionador español desmintió que Yamal se apoye solo en su talento natural y destacó su intensa rutina diaria para recuperar su mejor forma física.

«Además de su gran talento, entrena tres horas al día, va al gimnasio, visita a su fisioterapeuta, nutricionista y psicólogo, y se dedica al entrenamiento invisible, que es clave. Este entrenamiento consiste en pensar las 24 horas en su trabajo. Nadie le regala nada a Lamine», explicó De la Fuente.