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«A Lamine nadie le regala nada»: la estrella del Barcelona Yamal, lesionado, «entrena tres horas al día» para recuperarse a tiempo para el Mundial, según revela el seleccionador español
La exigente rutina de recuperación de Yamal
Durante la presentación de su autobiografía, La vida se entrena cada día, De la Fuente habló de la madurez del joven de 18 años. El seleccionador español desmintió que Yamal se apoye solo en su talento natural y destacó su intensa rutina diaria para recuperar su mejor forma física.
«Además de su gran talento, entrena tres horas al día, va al gimnasio, visita a su fisioterapeuta, nutricionista y psicólogo, y se dedica al entrenamiento invisible, que es clave. Este entrenamiento consiste en pensar las 24 horas en su trabajo. Nadie le regala nada a Lamine», explicó De la Fuente.
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Avances en la recuperación y situación respecto al Mundial
Crece el optimismo sobre la participación del extremo en la Copa América tras su rotura muscular de finales de abril. Yamal ya entrena sobre césped en las instalaciones del Barcelona. De la Fuente confía en que su estrella estará listo para la cita internacional.
«Hablo de Lamine porque lo conozco muy bien. Si Dios quiere, llegará al Mundial en las mejores condiciones posibles», añadió el entrenador. Aunque el Barcelona sigue preocupado por su carga de trabajo, el cuerpo técnico de la selección nacional está siguiendo de cerca su evolución diaria para garantizar un regreso seguro a la competición.
Estrategias para la joven promesa del Barça
España podría no lanzar a Yamal de inmediato a la piscina profunda. Descartado para el resto de La Liga, De la Fuente sugirió usarlo como suplente de impacto en las primeras fases del Mundial. La idea es que llegue al 100 % de su capacidad para la fase decisiva. De la Fuente citó el caso de Dani Olmo en la Euro 2024 como ejemplo a seguir.
«Analizamos todos los escenarios: si vas ganando, perdiendo o el rival se queda con diez. Hay jugadores que te dan 20 minutos y eso vale oro. Olmo llegó lesionado, casi lo descartamos, pero al final fue decisivo en la Euro», afirmó De la Fuente.
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La posible convocatoria de Gavi para el Mundial
El seleccionador español habló de Gavi, quien tras recuperarse y brillar con el Barcelona opta de nuevo a un puesto en la convocatoria.
«Está en un momento muy bueno. Lo mejor es que se ha recuperado y rinde de forma fantástica en su club, y nos alegramos. Esa es la mejor noticia. Después decidiremos si lo convocamos o no», concluyó el técnico de 64 años.