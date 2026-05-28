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Andrija MaksimovicGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

A la sombra de Yan Diomande y compañía: el «Lionel Messi» del RB Leipzig vive un año para olvidar

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A. Maksimovic

El RB Leipzig fichó a Andrija Maksimovic el pasado verano tras competir con grandes clubes. A pesar de las expectativas, el joven aún no se adapta al equipo. ¿Se marchará este verano?

Borussia Dortmund, París Saint-Germain, Liverpool, Chelsea y West Ham United eran solo algunos de los clubes dispuestos a fichar a Andrija Maksimovic el pasado verano. Pese a esa competencia, sorprendió que fueran los «Tauros» de Leipzig quienes lo ficharan por algo más de 14 millones de euros.

«Es uno de los mayores talentos de su edad, dispuesto a mejorar cada día y a asumir un papel clave en el RB Leipzig a medio plazo», afirmó el director deportivo del club, Marcel Schäfer. «Lo hemos seguido de cerca en su primera temporada como profesional y creemos que ya está listo para el siguiente paso».

  • No fue casualidad que muchos clubes se interesaran por Maksimovic en el pasado mercado veraniego. En su primera temporada como profesional en el Estrella Roja de Belgrado, el entonces joven de 17 años convenció en todos los aspectos. Contribuyó con 20 participaciones en goles (diez goles y diez asistencias) en 45 partidos oficiales con el club serbio de primera división, y dejó huella en la Liga de Campeones.

    Con 17 años y 188 días se convirtió en el jugador más joven en ser titular en los primeros cinco partidos de la máxima competición europea, superando el récord que Vincent Kompany, actual entrenador del Bayern Múnich, había mantenido durante más de 20 años.

    Con su dinamismo, inteligencia en el pase y habilidad en el regate, deslumbró en la liga local. Se ganó el apodo de «Messi» no solo por sus cualidades similares, sino también por su parecido físico con el astro argentino. De niño, su hermana le puso ese apodo porque en aquel momento llevaba el mismo corte de pelo que «La Pulga».

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  • Andrija MaksimovicGetty Images

    Andrija Maksimovic apenas tiene minutos de juego en el Leipzig

    En su primera temporada completa con los «Bullen», las cualidades de Maksimovic apenas se vieron. Al inicio, una lesión en el muslo le impidió sumarse a la pretemporada, y aunque luego se puso a punto, el entrenador Ole Werner apenas le dio minutos.

    Debutó como suplente en la jornada 3 ante el 1. FC Köln y, hasta el parón invernal, sumó otras cinco breves actuaciones en la Bundesliga. En la Copa DFB jugó 20 minutos contra el Energie Cottbus en segunda ronda y solo dos en octavos.

    Tras el parón invernal sus oportunidades se redujeron aún más y, a partir de entonces, Werner apenas contó con él. A partir de la jornada 20 solo entró en cinco convocatorias y se quedó fuera de los once siguientes partidos. En total suma apenas 108 minutos en diez apariciones, ninguna superior a 23 minutos, y aún no ha participado en ningún gol.

    Sin embargo, en Leipzig nadie piensa (todavía) en rendirse. A finales del año pasado, Werner destacó que Maksimovic tenía talento suficiente para imponerse en un equipo de Leipzig de gran calidad, pero que aún debía mejorar físicamente para poder reclamar minutos de juego con regularidad.

    «Se está acercando poco a poco; me gusta mucho su forma de trabajar, porque es muy claro y sabe exactamente en qué aspectos debe mejorar, y lo hace con gran entusiasmo y mucha disposición», elogió el entrenador del RBL. «Es un jugador del que aún vamos a disfrutar mucho, porque, por naturaleza, ve cosas en el campo que pocos otros ven y técnicamente tiene todas las posibilidades. Cuando dé el siguiente paso, se convertirá en un jugador extraordinario».

    Para evitar repetir el fiasco de la temporada pasada, ahora se plantea ceder al jugador de 19 años. Según Sky, el club valoraría cederlo un año para que adquiera la dureza necesaria. La decisión es suya: competir en Leipzig o sumar minutos en otro equipo.

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG ARTHUR CHAVES AUGSBURGGetty Images

    Maksimovic, uno de los varios «casos de especial gravedad» del Leipzig

    Maksimovic podría dejar el Leipzig este verano. A la sombra de fichajes estrella como Yan Diomande y Romulo, que brillaron desde su llegada y ayudaron al regreso a la Liga de Campeones, el serbio y otros como él han tenido menos oportunidades.

    El club invirtió 72 millones en Conrad Harder, Johan Bakayoko, Ezechiel Banzuzi y Maksimovic, pero ninguno convenció. Podrían salir cedidos o traspasados. En cuanto al joven serbio, con algo de paciencia, su etapa en Leipzig podría acabar siendo positiva para todos.

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