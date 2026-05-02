«A Jürgen Klopp también le llevó tres años»: Niko Kovac hace una comparación atrevida y echa en falta calidad en el BVB en comparación con el FC Bayern de Múnich

Para lograr su meta, el Dortmund necesita cinco puntos en los tres partidos que le quedan: contra el Borussia Mönchengladbach, el Eintracht Fráncfort y el Werder Bremen. Sería su mejor marca en siete años, desde los 76 puntos conseguidos en la 2018/19 con Lucien Favre.

Kovac se mostró «muy satisfecho con la evolución del equipo en los últimos 15 meses», pero recordó que, llegado el momento, son los jugadores quienes deciden el resultado, aludiendo al eterno debate sobre la mentalidad del Dortmund: «Un entrenador puede llevar al equipo hasta cierto punto; más allá, dependen de los jugadores».

En ese sentido, el Bayern tiene una ventaja decisiva, explicó Kovac: «Quizá nos falta lo que el Bayern tiene en abundancia: una plantilla muy fuerte con muchos individualistas destacados». El campeón alemán, con su trío de delanteros de 100 goles —Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz—, “combina atractivo y éxito de forma extraordinaria: 113 goles en 31 partidos, algo que ni los clubes más ricos de Inglaterra logran ahora. Hay que reconocerlo”.

Sin embargo, el croata cree que el conjunto de Westfalia aún puede dar más. «Tenemos grandes futbolistas y esta temporada estamos cerca del máximo. En el día a día veo que aún podemos mejorar, aunque algunas cosas necesitan tiempo, algo que hoy escasea», explicó Kovac, que concluyó: «Primero viene la estabilidad y luego el atractivo; al revés es más difícil. Trabajamos para tener éxito. Los títulos no se ganan solo con palabras».

Kovac añade que la ansia del club y la afición por lograr el primer título liguero desde 2012 no perjudica los objetivos económicos: «El BVB estuvo a punto de ganar la Bundesliga en 2023 y llegó a la final de la Champions en 2024. La Champions es vital, pero eso no impide aspirar a más», concluye.