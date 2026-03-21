A Harry Kane le han dicho que solo batirá el récord de Robert Lewandowski en la Bundesliga si el Real Madrid elimina al Bayern de Múnich de la Liga de Campeones

Kane está en un estado de forma increíble esta temporada, habiendo marcado la impresionante cifra de 31 goles en lo que va de campaña. Necesita 11 más, en siete partidos, para superar el récord de Lewandowski de 41 goles en la temporada 2020/21. Hamann, sin embargo, cree que la Liga de Campeones supone un reto importante para la ambición de Kane, ya que el Bayern se enfrentará al Real Madrid en un partido de eliminatoria de gran repercusión, y considera que hay que dosificar los minutos del delantero. La última vez que se enfrentaron estos dos pesos pesados, Kane fue sustituido a falta de 10 minutos para el final, con el Bayern buscando el empate, en un partido que acabaron perdiendo, y Hamann cree que repetir eso sería un desastre.

Declaró a Sky: «Hace dos años tenía el récord al alcance de la mano y quería batirlo. En Madrid se fue cuando quedaban diez minutos, cuando estaban más lejos».

Y añadió: «Creo que al Bayern y a Kane les vendría bien dejar este récord en el baúl de los recuerdos. Porque lo importante es que pasen una ronda en la Champions —e idealmente una más— y que ganen la Champions».