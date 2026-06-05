A Endrick le resulta «imposible entender» a Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold, pese a las llamadas diarias de apoyo que recibe de su compañero del Real Madrid

El joven delantero atribuye a la camaradería del vestuario su capacidad para mantener los pies en la tierra durante su complicada adaptación al fútbol europeo. En una entrevista con «Men in Blazers» en YouTube, Endrick afirmó: «El primer año siempre es duro.

Llegas a un club con jugadores como [Luka] Modric, Vinicius o Rodrygo… Es muy difícil jugar con todos ellos, pero se aprende mucho. Puse en práctica lo aprendido en el Lyon y, cuando vuelva, lo demostraré».

Aunque le costó entrar en el once, encontró apoyo en sus compañeros. «Bellingham me llama todos los días. Cuando me sentía mal, me animaba y hablábamos. Me ayudó mucho, igual que Trent. Son muy accesibles.

Intento aprender de ellos, incluso inglés, pero es imposible entenderlos».