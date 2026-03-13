Getty
«A Declan Rice no le habría importado»: la leyenda del Sunderland hace una sorprendente elección para el premio al Jugador del Año de la PFA
Impulso: El Rice y el Arsenal siguen en la lucha por el cuádruple
El internacional inglés Rice sigue demostrandoque el Arsenal acertóal apostar por su indudable talento con una inversión de 105 millones de libras (139 millones de dólares) el verano de 2023. Tras formarse en el East End con el West Ham, este jugador de 27 años ha alcanzado su mejor nivel desde que se trasladó al norte de Londres.
Rice ha sido una pieza clave en el histórico intento de Mikel Arteta por conseguir el cuádruple esta temporada, y su energía en el centro del campo ha ayudado a los Gunners a rendir al máximo. Su capacidad para mantenerse libre de lesiones y sanciones le ha permitido superar la barrera de los 50 partidos en todas las competiciones durante cuatro temporadas consecutivas, y va camino de conseguir la quinta.
Un regreso muy bienvenido: Xhaka ha brillado en su segunda etapa en la Premier League
Pocos podrían discutir que el ídolo del Arsenal haya sido nombrado el mejor jugador de la Premier League por sus compañeros de profesión. Sin embargo, no es un hecho que dicho premio vaya a recaer en alguien del Emirates Stadium.
Ese galardón podría recaer en el Stadium of Light, ya que el Sunderland ha sorprendido a muchos —y se ha ganado un montón de nuevos admiradores— tras regresar a la máxima categoría tras nueve años de ausencia. Sus dificultades han quedado reflejadas en la serie documental «Sunderland 'Til I Die».
Un fichaje inteligente tras el ascenso ha permitido a los Black Cats mantenerse entre la élite, con el ex capitán del Arsenal Xhaka considerado el as de una productiva plantilla de fichajes.
A sus 33 años, se ha adaptado a la perfección a la vida en la Premier League, realizando entradas decisivas y tirando del equipo hacia adelante. Para muchos, Xhaka sería un digno ganador del premio de la PFA de la temporada 2025-26.
¿Quién debería ganar el premio al Jugador del Año de la PFA 2025-26?
El exdelantero del Sunderland Goodman encaja en esa categoría; este hombre, que pasó tres años en Wearside como jugador —y que habla en colaboración con https://kasinoguide.com/betting-utan-svensk-licens/—, declaró a GOAL: «¿Sería descabellado que Granit Xhaka fuera elegido Jugador del Año de la PFA? No, en absoluto. Dado que este es el único premio que votan sus compañeros de profesión, no me sorprendería en absoluto. Ha estado increíble, absolutamente increíble dentro y fuera del campo. Ha elevado el nivel en todo el club.
«Los chicos que lograron el ascenso del Sunderland desde la Championship se habrán beneficiado todos de los estándares que él establece en el club, especialmente en los entrenamientos y en los partidos. Es exigente consigo mismo, pero también lo es con los demás. Ya no hay muchos líderes así, por desgracia.
«Si yo siguiera jugando, le daría mi voto para el Jugador de la Temporada de la PFA, de verdad que sí. Ni siquiera por parcialidad, sino por todo lo que he visto en la Premier League esta temporada. Hay jugadores increíbles, pero lo que él ha hecho y la influencia que ha tenido en el equipo han sido excepcionales.
«Recordemos que este equipo quedó cuarto en la Championship la temporada pasada. Sé que hay un montón de fichajes nuevos, pero Xhaka ha sido el que ha mantenido y cohesionado todo el conjunto, además de liderar en el campo; ha sido un esfuerzo extraordinario.
«Sinceramente, sin ningún tipo de sesgo, él tendría mi voto. Ni siquiera creo que a Declan Rice le molestara que Granit Xhaka ganara el premio. Por lo que he visto de Declan Rice, por lo que le oigo decir y por lo que me cuentan de su carácter, es un gran chico.
«Si Declan Rice lo analizara todo racionalmente, formaría parte de un equipo brillante que probablemente ganará la Premier League y quizá algo increíble. No creo que ni siquiera él, sabiendo lo que sé de él, pensara que lo que Xhaka ha hecho en el Sunderland no ha sido increíble».
Todo por decidir: el Sunderland sigue aspirando a las plazas europeas
La buena noticia para el Sunderland es que Xhaka firmó un contrato de tres años al fichar por el equipo del noreste, lo que significa que su contrato se extiende hasta 2028. La lucha por una plaza europea podría no estar descartada esta temporada, ya que el equipo de Regis Le Bris ocupa el undécimo puesto en la clasificación de la Premier League, a cuatro puntos del Brentford, séptimo clasificado, cuando aún quedan nueve jornadas por disputar.
