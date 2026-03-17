Getty/GOAL
Traducido por
A Anthony Elanga, el fichaje fallido del Newcastle, le han dicho que «ya no es la misma persona» desde su traspaso por 55 millones de libras, mientras se insta al Nottingham Forest a volver a fichar al extremo
Goles y asistencias: el impresionante historial de Elanga en el Forest
El Forest logró mantenerse en la máxima categoría durante dos temporadas, tras ascender en 2022, antes de dar un salto adelante la temporada pasada y situarse entre los siete primeros, lo que le valió la clasificación para las competiciones europeas. La estrella de la cantera Brennan Johnson les ayudó a recorrer ese camino, antes de pasar el testigo a Elanga.
El internacional sueco se incorporó al Trentside en 2023 tras romper su vínculo con el Manchester United. Anotó 11 goles y dio 20 asistencias para el Forest a lo largo de un par de temporadas, lo que llamó la atención de equipos con gran poder adquisitivo que esperaban ver si se podía liberar todo el potencial de un talento tan voluble.
- Getty
Dificultades en Tyneside: a Elanga le ha faltado chispa en el Newcastle
El Newcastle se lanzó a la aventura tras volver a la Liga de Campeones, pero ha visto cómo Elanga ha tenido dificultades para mantener la regularidad en el noreste. Aún no ha logrado convencer a una afición apasionada de su valía y es posible que se le permita marcharse en 2026 si llega la oferta adecuada.
El Forest podría estar interesado en ese mercado —se rumorea que Elliot Anderson podría regresar a sus raíces en Tyneside— y el equipo necesita urgentemente la inyección de velocidad que Johnson y Elanga ofrecían en su día.
¿Podrían Elanga o Johnson volver al City Ground?
Al ser preguntado sobre si los Reds podrían estar interesados en alguno de esos veloces delanteros —dado que Johnson no está pasando por su mejor momento desde que dejó el Tottenham para fichar por el Crystal Palace—, Harewood —en colaboración con Non Gamstop Casinos— declaró a GOAL: «Es una gran idea. Yo no la rechazaría. Es una cuestión de familiaridad, ¿no? Apuesto a que cuando vuelvan no se sentirán fuera de lugar porque sabrán dónde han estado y cómo han llegado hasta donde están. Y simplemente volverán y harán exactamente lo mismo que han estado haciendo. Así que es algo bonito en lo que pensar, porque de ahí es de donde han sacado sus movimientos. Obviamente, por alguna razón, sea cual sea, no han arrancado con buen pie allá donde han ido.
«Obviamente, te refieres a que Elanga se fue al Newcastle. Le ha costado. Pero, teniendo en cuenta lo que sabemos que es capaz de hacer, probablemente haya jugado bien, muy bien. Pero no al nivel al que jugaba en el Forest, porque se le veía muy fino cuando jugaba allí. Cada vez que se lanzaba al ataque parecía que iba a marcar un gol y era una amenaza absoluta. Y no sé, con todo el respeto hacia el entrenador del Newcastle o el Newcastle, simplemente no parece la misma persona que era en el Forest».
- Getty
La lucha por el descenso: el Forest lucha por mantenerse en la Premier League
Aunque a muchos aficionados del Forest les gustaría ver a Johnson o a Elanga de vuelta en el City Ground, tras haber sido testigos de lo que son capaces de hacer, los planes de fichajes para el verano aún no se pueden dar por cerrados.
Los Reds siguen situados precariamente justo por encima de la zona de descenso de la Premier League, y el domingo les espera un enfrentamiento crucial contra el Tottenham, otro equipo que ocupa los últimos puestos de la tabla. Si logran enderezar el rumbo hacia la permanencia, entonces se podrá empezar a plantearse si conviene explorar la posibilidad de recuperar a un par de antiguos favoritos de la afición.
Anuncios