A Anthony Elanga, el fichaje fallido del Newcastle, le han dicho que «ya no es la misma persona» desde su traspaso por 55 millones de libras, mientras se insta al Nottingham Forest a volver a fichar al extremo

Al ser preguntado sobre si los Reds podrían estar interesados en alguno de esos veloces delanteros —dado que Johnson no está pasando por su mejor momento desde que dejó el Tottenham para fichar por el Crystal Palace—, Harewood —en colaboración con Non Gamstop Casinos— declaró a GOAL: «Es una gran idea. Yo no la rechazaría. Es una cuestión de familiaridad, ¿no? Apuesto a que cuando vuelvan no se sentirán fuera de lugar porque sabrán dónde han estado y cómo han llegado hasta donde están. Y simplemente volverán y harán exactamente lo mismo que han estado haciendo. Así que es algo bonito en lo que pensar, porque de ahí es de donde han sacado sus movimientos. Obviamente, por alguna razón, sea cual sea, no han arrancado con buen pie allá donde han ido.

«Obviamente, te refieres a que Elanga se fue al Newcastle. Le ha costado. Pero, teniendo en cuenta lo que sabemos que es capaz de hacer, probablemente haya jugado bien, muy bien. Pero no al nivel al que jugaba en el Forest, porque se le veía muy fino cuando jugaba allí. Cada vez que se lanzaba al ataque parecía que iba a marcar un gol y era una amenaza absoluta. Y no sé, con todo el respeto hacia el entrenador del Newcastle o el Newcastle, simplemente no parece la misma persona que era en el Forest».