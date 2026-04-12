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وليد الركراكيAFP
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4 razones destacadas: ¿Por qué la selección saudí descartó fichar a Walid El-Rakraki?

FEATURES
W. Regragui
Morocco
World Cup
1ª División
H. Renard
Marruecos
Arabia Saudita
Francia

El seleccionador marroquí queda fuera de los planes de la selección nacional para la próxima etapa

Crece la incertidumbre sobre quién será el próximo seleccionador de Arabia Saudí, antes o después del Mundial 2026, tras confirmarse la salida definitiva del francés Hervé Renard.

Renard ha recibido duras críticas por los malos resultados, la inestabilidad técnica y su incapacidad para afrontar las presiones de medios y afición.

En los últimos días han surgido varios nombres para asumir la dirección técnica de la selección, encabezados por el destacado técnico Walid Regragui, exentrenador de Marruecos.

Lea también: Se acabó el tiempo de Renard... El Mundial llama al dúo «Rochon» para dirigir a Arabia Saudí
. Tras Renard... La Federación Saudí prescinde del «mago de Marruecos» antes del Mundial de 2026.

Sin embargo, en las últimas horas han surgido informes fiables que apuntan a otros nombres, como el portugués Pedro Emanuel (Al-Fayha), el griego Georgios Donis (Al-Khaleej) y el brasileño Pericles Chamusca (Al-Taawoun).

Sin embargo, Regragui ya ha sido descartado, por lo que ‘Koora’ analiza las posibles razones de su exclusión.


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    Dificultad para aceptar la tarea

    En la selección saudí crecen las dudas sobre si Walid Regragui aceptará ser seleccionador, especialmente por la cercanía del Mundial 2026.

    Fuentes consultadas apuntan que el técnico marroquí podría preferir un entorno más estable administrativamente y técnicamente, en lugar de asumir un proyecto que requiere tiempo para reconstruirse.

    A esto se suma la intensa presión mediática y popular que rodea al fútbol saudí, un factor que podría complicarle la decisión frente a otras selecciones.

    Por ello, su posible renuncia no obedece solo a motivos técnicos, sino también a la búsqueda de estabilidad.

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  • وليد الركراكيEPA

    El deseo del entrenador marroquí

    Las aspiraciones personales de El-Rakraki podrían marginarlo de la candidatura, pues, según algunos informes, el técnico marroquí no ve la selección saudí como una prioridad.

    Prefiere mantenerse en proyectos que ofrezcan estabilidad a largo plazo, en vez de aceptar un cargo de corta duración previo a una gran competición.

    Además, busca un entorno que le brinde plena libertad técnica, algo no garantizado en la Federación Saudí.

    Estas preferencias reducen sus opciones de liderar el banquillo.

  • El ataque de la multitud

    El nombre de Walid Regragui ha generado polémica en redes sociales, donde algunos seguidores rechazan su posible fichaje como seleccionador de Arabia Saudí.

    El motivo son unas declaraciones previas en las que afirmó que la selección de Marruecos «representa a sí misma y no a los árabes», lo que algunos seguidores interpretaron de forma negativa.

    Sus palabras se viralizaron y parte de la afición lo tachó de arrogante por su trato con los medios.

    Esta reacción llevó a algunos a pensar que su exclusión de los planes actuales de la selección se debió en parte a ese episodio.

  • وليد الركراكي

    Falta de experiencia en la Liga Roshen

    Pese a los éxitos de Walid Regragui con la selección de Marruecos, algunos informes señalan que su falta de experiencia en la Liga Saudí podría perjudicar su candidatura.

    La liga saudí, ahora competitiva y compleja, cuenta con grandes nombres mundiales y exige conocer bien a jugadores locales y extranjeros, así como el nivel de la competición.

    Quienes defienden esta postura creen que la experiencia en la liga otorga ventaja a la hora de gestionar la presión y los detalles diarios de la competición.

    Por ello, se ha dado preferencia a candidatos con experiencia reciente en la Liga Saudí.