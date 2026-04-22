Los fichajes de Cedric Itten (1,5 M€), Anouar El Azzouzi (1,5 M€) y Christian Rasmussen (1 M€) podrían convertirse en un lastre financiero. Solo Itten ha justificado su fichaje con 13 goles. Rasmussen, procedente del Ajax, ha fallado ocasiones, sufrido lesiones y mostrado temperamento. A El Azzouzi se le ha criticado por indisciplina táctica y un juego poco eficaz.
En conjunto, el mercado de fichajes de verano del Fortuna, dirigido por Allofs y Weber, resultó un auténtico desastre. Además, los fichajes previstos se lesionaban con frecuencia —algunos con antecedentes preocupantes, como Christopher Lenz, Julian Hettwer o Luca Raimund—, o nunca demostraron estar a la altura de la Segunda División, como Tim Breithaupt, Zan Celar y Jesper Daland.
Por eso resulta lógico que, tras su salida de mutuo acuerdo en diciembre, Allofs haya asumido públicamente su parte de culpa en la crisis deportiva: «Tengo mi parte de responsabilidad; hemos tenido un verano de fichajes muy malo», reconoció en Welt TV.