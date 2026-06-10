¡120 millones de euros al año! El Real Madrid cierra «el fichaje más importante de la historia del fútbol»

Desde hace semanas hay gran expectación en torno al Real Madrid. El miércoles el presidente Pérez anunció la renovación del acuerdo con adidas hasta 2034. Según «as», el club percibirá 120 millones de euros al año.

En el comunicado, Pérez lo calificó como «el acuerdo más importante de la historia del fútbol». El director ejecutivo de adidas, Björn Gulden, destacó que es «una de las colaboraciones más largas y exitosas del deporte» y se mostró «extremadamente orgulloso» de seguir en esta historia de éxito.

Además, renovaron hasta 2031 con su patrocinador principal, Emirates, por una cifra principesca: AS indica que los ingresos subirán de 70-80 a 100 millones de euros y que Emirates también patrocinará la sección de baloncesto.