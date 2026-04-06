¡100 millones de euros! ¿Por qué se disputan el Real Madrid y el Arsenal a la joya del Leverkusen?

Tras un periodo de adaptación en la Bundesliga, Kofani pasó de ser un suplente decisivo a un titular habitual. Kofani ha sido titular en 10 de los 27 partidos disputados, cinco de ellos en las últimas siete jornadas. Ha marcado 5 goles y ha dado 4 asistencias en la liga alemana, lo que le sitúa en quinto lugar entre los jugadores de 18 años en cuanto a contribuciones goleadoras.

«No es necesariamente el hecho de marcar goles lo que distingue a Kovani, sino la forma en que utiliza su cuerpo y su fuerza física para abrir espacios a sus compañeros. Eso es lo que lo convierte en un jugador excepcional y difícil de encontrar. Los entrenadores siempre dicen: no se puede enseñar a los jugadores la dureza física, y esa es una cualidad que él tiene. Sus duelos físicos son muy intensos, y su comprensión de los movimientos de los jugadores a su alrededor es de un nivel superior al que corresponde a su edad (19 años)».

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