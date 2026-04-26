«1.500 goles entre los dos», pero a Lionel Messi y Luis Suárez les falta «magia», mientras el Inter de Miami, campeón de la MLS Cup, espera su primera victoria en el Nu Stadium

A sus 39 años, Luis Suárez fue titular por segunda vez este año tras anotar un gol espectacular ante el Real Salt Lake. El entrenador interino, Guillermo Hoyos, destacó la magnitud de sus logros junto a Leo Messi: «Luis no es solo una opción; ha marcado más de 600 goles. Entre él y Leo [Messi] suman unos 1.500 goles. Eso no es normal; no se ve en ningún lado. La gente viene a ver su magia. Es extraordinario», dijo Hoyos.

Sin embargo, su conexión no funcionó en los metros finales. Suárez, en su probable última temporada, falló en la puntería que lo caracterizó. Es el tercer empate en el Nu Stadium, tras los duelos con Red Bull New York y Austin FC, y los campeones de la MLS Cup aún buscan su primera victoria en casa.