¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Liga Profesional
team-logoSan Lorenzo
team-logoNewell's Old Boys
Book San Lorenzo vs Newell's Tickets
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para San Lorenzo contra Newell's Old Boys: precios de la Liga Profesional, información del partido, venta de última hora y más

SHOPPING
Tickets
San Lorenzo
Newell's Old Boys

San Lorenzo se enfrenta a Newell's Old Boys en la Liga Profesional. Así puedes conseguir tus entradas.

San Lorenzo de Almagro recibe a Newell’s Old Boys en el Estadio Pedro Bidegain, conocido en toda Argentina como El Nuevo Gasómetro, el sábado 24 de octubre de 2026. El inicio está previsto para las 19:15 ART (hora local).

¿A qué hora empieza el San Lorenzo contra Newell's Old Boys de la Liga Profesional?

Cómo comprar entradas para el San Lorenzo contra Newell's Old Boys

  • Venta oficial por internet (aplicación de San Lorenzo): Los socios (socios) pueden reservar primero entradas para las gradas de pie (populares) o comprar localidades de tribuna con descuento (plateas). Las entradas restantes se ponen a la venta por internet para el público general (invitados) entre 48 y 72 horas antes del inicio.
  • Taquillas presenciales: Las entradas físicas pueden comprarse por adelantado en la sede del club en Boedo (Avenida La Plata 1782) durante los días previos al partido, o directamente en las taquillas del estadio situadas en Avenida Varela y Perito Moreno a partir de unas cuatro horas antes del inicio.
  • Paquetes para el día del partido y plataformas de reventa: Los visitantes internacionales pueden reservar paquetes organizados a través de agencias de viajes especializadas en fútbol que incluyen asientos, guías para el día del partido y transporte de ida y vuelta, o conseguir entradas de reventa mediante plataformas verificadas.

San Lorenzo contra Newell's Old Boys en la Liga Profesional: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de San Lorenzo y Newell's Old Boys

San Lorenzo llega a este partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de la Liga Profesional. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 en casa ante Deportivo Riestra, que supuso un alivio tras dos derrotas contundentes consecutivas frente a Defensa y Justicia y Boca Juniors. Esas dos derrotas seguidas, en las que encajó cinco goles y no marcó ninguno, dejaron al descubierto debilidades defensivas que Insua estará deseando corregir. En esos cinco partidos, San Lorenzo marcó cinco goles y encajó siete, un balance que refleja que el equipo aún busca regularidad tanto en ataque como en defensa.

Newell's Old Boys llega con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante Gimnasia Mendoza, que prolongó una racha sin victorias que ha frenado su impulso. Un empate sin goles frente a Lanús y un 1-1 contra Vélez Sarsfield durante ese periodo muestran a un equipo al que le ha costado imponerse en ataque. El conjunto de Kudelka tendrá que recuperar el nivel que le permitió ganar por 1-0 en el campo de Platense si quiere sacar algo de este partido.

SAN

SAN - Formulario

TAL
W1-0
IND
D1-1
BOC
L0-2
DEY
L3-0
DER
W1-0
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
NEW

NEW - Formulario

ROS
D1-1
SAR
D1-1
CAP
W0-1
LAN
D0-0
GIM
L1-0
Gol marcado (encajado)
3/3
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
2/5

San Lorenzo contra Newell's Old Boys: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en abril de 2026 y terminó en empate sin goles en la Liga Profesional, con Newell's como local ante San Lorenzo en Rosario. Los últimos cinco duelos entre ambos han estado marcados por la igualdad: Newell's lleva ventaja con dos victorias frente a una de San Lorenzo, mientras que dos partidos acabaron en empate. El 3-0 de Newell's en octubre de 2023 sigue siendo el resultado más contundente de los últimos tiempos, aunque San Lorenzo logró un empate 1-1 cuando ambos se enfrentaron en julio de 2024.

Cara a cara

San LorenzoEmpateNewell's Old Boys
0
3
2
Liga Profesional
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
0
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
F
Liga Profesional
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
1
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
1
F
Copa de la Liga Profesional
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
2
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
2
F
Copa de la Liga Profesional
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
3
F
Liga Profesional
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
1
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
F
3Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación de San Lorenzo y Newell's Old Boys

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google