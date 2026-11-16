Cómo conseguir entradas para el Wrexham contra el Charlton Athletic: precios de Championship, fecha del partido, ventas de última hora y más

El Wrexham recibe al Charlton Athletic el martes 8 de diciembre de 2026 en el SToK Cae Ras de Wrexham.

En sus enfrentamientos más recientes, ambos equipos se midieron en la League One durante la temporada 2024-25. Primero empataron 2-2 y, después, el Wrexham logró una contundente victoria por 3-0 en abril de 2025. Sus duelos continuaron en Championship, donde el Wrexham consiguió un trabajado triunfo a domicilio por 1-0 ante el Charlton en The Valley en noviembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Wrexham contra el Charlton Athletic, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Wrexham contra el Charlton Athletic de Championship?

El Wrexham contra el Charlton Athletic se disputa en el SToK Cae Ras de Wrexham el martes 8 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 20 8 dic 2026 - 14:45 SToK Cae Ras

¿Cómo comprar entradas para el Wrexham contra el Charlton Athletic de Championship?

Para comprar entradas para el Wrexham contra el Charlton Athletic de Championship, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes consultar directamente el portal oficial de entradas o las taquillas del Wrexham AFC para informarte sobre la venta general, los periodos de venta prioritaria para socios y las opciones de entradas para acompañantes de abonados. Como el Wrexham juega en casa en el SToK Cae Ras, su web oficial es la vía más directa y fiable para conseguir entradas oficiales a precio de venta.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Championship cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Wrexham contra el Charlton Athletic de Championship?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Wrexham contra el Charlton Athletic de Championship:

1. Canales oficiales del club

Entrada estándar para adultos: Los precios suelen partir de entre 28 £ y 35 £ .

Los precios suelen partir de entre . Tarifas reducidas: Los precios parten de entre 7 £ y 21 £, según la categoría de edad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos estándar: Desde 65 £ .

Desde . Asientos de categoría media o prémium: Entre 150 £ y 335 £ o más.

Wrexham contra Charlton Athletic de Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Wrexham y el Charlton Athletic

El Wrexham ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Championship, con ocho goles a favor y cuatro en contra. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Wolverhampton Wanderers, precedido por una victoria por 2-0 sobre el Middlesbrough. Su otra victoria en esta racha llegó antes, cuando derrotó por 4-1 al Preston North End, con las derrotas ante el Sheffield United (1-0) y el Blackburn Rovers (2-0) entre medias.

El Charlton ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de Championship, no ha empatado ninguno y ha perdido cuatro, con cuatro goles a favor y siete en contra. Su encuentro más reciente terminó con una victoria por 2-1 ante el Sheffield United, aunque ese resultado llegó después de tres derrotas consecutivas ante el Watford (2-0), el Norwich City (3-1) y el Middlesbrough (3-0). El Charlton también perdió 1-0 ante el Bolton Wanderers durante esta racha.

Wrexham contra Charlton Athletic: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en febrero de 2026, cuando el Charlton recibió al Wrexham en Championship y perdió 1-0. Antes, el Wrexham había ganado el partido de la primera vuelta por 1-0 en el SToK Cae Ras en noviembre de 2025. En los cuatro enfrentamientos directos registrados, el Wrexham ha conseguido tres victorias y un empate, mientras que el Charlton aún no ha logrado ganar en esta serie. También se enfrentaron dos veces en League One: el Wrexham ganó 3-0 en abril de 2025 y el duelo anterior, disputado en octubre de 2024, terminó 2-2.