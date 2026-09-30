Cómo conseguir entradas para el Werder Bremen vs Paderborn: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Werder Bremen se enfrenta al Paderborn el sábado 17 de octubre de 2026 en el Wohninvest WESERSTADION de Bremen.

Históricamente, el Werder Bremen tiene ventaja en los enfrentamientos directos oficiales entre ambos clubes. Ambos equipos ya se enfrentaron en la copa, donde el Werder Bremen logró una victoria a domicilio por 0-1 sobre el Paderborn en la segunda ronda de la DFB-Pokal 2024/25.

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¿Cuándo es el saque inicial del Werder Bremen vs Paderborn de la Bundesliga?

El Werder Bremen vs Paderborn se disputa en el Wohninvest WESERSTADION de Bremen el sábado 17 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 6 17 oct 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

¿Cómo comprar entradas para el Werder Bremen vs Paderborn de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el SV Werder Bremen vs. SC Paderborn 07 en el Weserstadion, puedes seguir estas opciones:

1. Tienda oficial de entradas del SV Werder Bremen

Venta principal: compra directamente a través del portal oficial de venta de entradas online del SV Werder Bremen.

Prioridad para socios: los socios oficiales del club reciben acceso anticipado antes de que las entradas restantes salgan a la venta general.

2. Mercado oficial secundario de reventa (Zweitmarkt)

Si el partido se agota a través de la asignación estándar, consulta el mercado oficial secundario de entradas del Werder Bremen.

Los abonados o quienes tengan entradas para un solo partido y no puedan asistir vuelven a poner sus asientos a la venta legalmente al valor nominal.

3. Entradas VIP y hospitality

Las opciones de asientos premium, incluidos los palcos ejecutivos y las salas hospitality para el día de partido, pueden reservarse directamente a través del departamento de servicios corporativos del club o de socios hospitality autorizados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Werder Bremen vs Paderborn de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de Bundesliga entre Werder Bremen vs. SC Paderborn en el Weserstadion dependen de si las compras a través de los canales oficiales del club o de plataformas secundarias de reventa:

1. Precios oficiales de las entradas (Weserstadion)

De pie (categoría 5): 17 €

Entradas de asiento (categorías 1-4): 30 € a 75 € por persona (según el nivel y la ubicación central)

Asientos con visibilidad reducida: descuento de entre 10 € y 20 € sobre el precio de la categoría

Descuentos y jóvenes (menores de 14 años): hasta un 50 % de descuento en las categorías estándar de asiento (excepto la categoría 1)

Mercado oficial secundario (Zweitmarkt): precios de las entradas a valor nominal más una tarifa oficial de servicio del 10 %

2. Precios del mercado secundario y de reventa

Si las entradas se agotan a través de los canales oficiales del club, en plataformas secundarias como StubHub los precios fluctúan en función de la demanda del mercado:

Rango estándar de reventa: las entradas suelen comenzar en torno a 40 € a 56 € para localidades de acceso estándar.

Paquetes hospitality y VIP: las opciones premium de sala oscilan entre 120 € y 450 €+ en función del paquete hospitality específico elegido.

Werder Bremen vs Paderborn de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Werder Bremen vs Paderborn

El Werder Bremen ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó 1-1 contra el Cologne en la Bundesliga, después de una victoria por 3-1 sobre el RB Leipzig. El Bremen marcó siete goles y encajó siete en esos cinco encuentros. La única derrota en liga durante esa racha llegó contra el Freiburg, donde perdió por 4-1.

El Paderborn ha logrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga, y antes de eso también perdió 0-1 contra el Freiburg. El equipo visitante marcó cinco goles y encajó ocho en esos cinco partidos. Su única victoria llegó en la DFB-Pokal contra el 1. FC Phönix Lübeck, ganando 2-4 a domicilio.

Werder Bremen vs Paderborn: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes fue un empate 2-2 en un amistoso de pretemporada en agosto de 2026. Si se observan los últimos cinco duelos registrados, los resultados incluyen dos empates 2-2, una derrota en casa del Paderborn por 0-1 ante el Werder en la DFB-Pokal en octubre de 2024, un empate 2-2 en la DFB-Pokal en octubre de 2022 y una victoria a domicilio del Werder por 3-4 en la 2. Bundesliga en enero de 2022. El Werder tiene ventaja en los partidos oficiales dentro de esta muestra.