El Werder Bremen recibe al Hamburger SV el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Wohninvest Weserstadion de Bremen.

En su último enfrentamiento oficial, disputado el 18 de abril de 2026, el Werder Bremen venció por 3-1 al Hamburger SV en un partido de la Bundesliga en el Wohninvest Weserstadion. Antes de ese encuentro, el Hamburger SV había ganado por 3-2 al Bremen como local en la Bundesliga en diciembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Werder Bremen contra el Hamburger SV, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Werder Bremen contra el Hamburger SV de la Bundesliga?

El Werder Bremen contra el Hamburger SV se disputa el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Wohninvest Weserstadion de Bremen.

Bundesliga - Jornada 10 22 nov 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

¿Cómo comprar entradas para el Werder Bremen contra el Hamburger SV de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Bundesliga entre el Werder Bremen y el Hamburger SV, puedes explorar varias opciones en función de la disponibilidad y tus preferencias:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes consultar directamente la tienda oficial de entradas del SV Werder Bremen. Las entradas suelen ponerse primero a disposición de los socios del club y, después, las localidades restantes salen a la venta para el público general, aunque los partidos con tanta demanda como el Nordderby agotan rápidamente sus entradas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Werder Bremen contra el Hamburger SV de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de la Bundesliga entre el Werder Bremen y el Hamburger SV varían considerablemente según se compren directamente a través de los canales oficiales del club o en el mercado de reventa.

1. Canales oficiales del club

Localidades de pie (categoría 5 / zonas de pie seguras): Su precio oficial parte de unos 18 a 25 € , aunque los socios del club agotan casi al instante las entradas para partidos de tanta demanda como el Nordderby.

Su precio oficial parte de unos , aunque los socios del club agotan casi al instante las entradas para partidos de tanta demanda como el Nordderby. Grada inferior y asientos generales (categorías 3 y 4): Los asientos estándar de estas categorías suelen costar entre 35 y 65 € .

Los asientos estándar de estas categorías suelen costar entre . Asientos centrales y zonas prémium de la grada inferior (categorías 1 y 2): Las localidades con mejores vistas desde el lateral del campo suelen costar entre 75 y más de 95 € en la venta oficial.

Las localidades con mejores vistas desde el lateral del campo suelen costar entre en la venta oficial. Paquetes de hospitalidad y VIP: Los paquetes oficiales de experiencias VIP suelen partir de entre 150 y más de 450 €, según el acceso a salas y el servicio de restauración incluidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Zonas de pie y localidades económicas: Las zonas de aficionados o las esquinas de la grada superior suelen partir de entre 130 y 175 € debido a la elevada demanda que genera esta rivalidad.

Las zonas de aficionados o las esquinas de la grada superior suelen partir de entre debido a la elevada demanda que genera esta rivalidad. Asientos laterales en las gradas inferior y superior: Los asientos estándar con vistas desde el lateral cuestan entre 200 y 400 € .

Los asientos estándar con vistas desde el lateral cuestan entre . Categoría 1 y asientos centrales prémium: Los asientos laterales con mejores vistas suelen alcanzar precios de entre 450 y más de 600 €.

Werder Bremen contra Hamburger SV en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Werder Bremen y el Hamburger SV

El Werder Bremen ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente fue un empate 2-2 con el Paderborn en la Bundesliga, y antes también empató 2-2 con el Borussia Dortmund. La victoria por 3-2 ante el Augsburg y el triunfo por 3-1 frente al RB Leipzig son sus mejores resultados en esta racha. El Bremen ha marcado diez goles y encajado nueve en esos cinco partidos, un balance que refleja tanto su capacidad ofensiva como su irregularidad defensiva.

El Hamburger SV llega a este encuentro tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales. Después de perder por 5-0 ante el RB Leipzig, reaccionó con victorias frente al FC Köln (2-1), en un amistoso contra el FC København (2-0), a domicilio ante el Hoffenheim (2-3) y, más recientemente, frente al VfB Stuttgart (1-0). El HSV marcó ocho goles y encajó seis en esos cinco partidos, y sus tres últimos resultados fueron positivos.

Werder Bremen contra Hamburger SV: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 18 de abril de 2026, cuando el Werder Bremen venció por 3-1 al Hamburger SV en un partido de la Bundesliga en el Wohninvest Weserstadion. Antes, el HSV había ganado por 3-2 en casa en la Bundesliga en diciembre de 2025. En los cinco enfrentamientos documentados más recientes entre ambos, disputados en la Bundesliga, la 2. Bundesliga y un partido de 2018, el Hamburger SV suma dos victorias frente a las tres del Werder Bremen. Así, el balance reciente de duelos directos favorece al Bremen.