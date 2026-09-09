Cómo conseguir entradas para el Villarreal vs Real Betis: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Villarreal se enfrenta al Real Betis el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Estadio de la Ceramica de Villarreal.

¿Cuándo es el saque inicial del Villarreal vs Real Betis de LaLiga?

El Villarreal se enfrenta al Real Betis en el Estadio de la Ceramica de Villarreal.

Primera División - Jornada 5 14 sept 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

¿Cómo comprar entradas para el Villarreal vs Real Betis de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Villarreal vs Real Betis en el Estadio de la Cerámica, sigue estos pasos habituales:

Sitio web oficial del club: El método más seguro y directo es a través del portal oficial de entradas del Villarreal CF. Las entradas para el público general suelen salir a la venta entre 1 y 2 semanas antes de la fecha del partido.

Taquilla del estadio: Puedes comprar entradas en persona en la taquilla del Estadio de la Cerámica o en las tiendas oficiales del club en Vila-real, sujetas a disponibilidad.

Paquetes hospitality y VIP: Las opciones prémium para el día de partido y los asientos VIP pueden reservarse directamente a través del portal oficial de experiencias del Villarreal.

Mercados secundarios: Si las entradas de admisión general se agotan a través de los canales oficiales, las plataformas secundarias de reventa como StubHub pueden convertirse en una opción alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Villarreal vs Real Betis de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido Villarreal vs Real Betis varían según la categoría y el canal de compra:

Entradas oficiales a precio de venta: Las entradas estándar de admisión general compradas directamente en la taquilla oficial del Villarreal oscilan entre 30 € y 80 € para las categorías generales de asientos, como las gradas de Fondo y Gol , hasta Tribuna .

VIP y hospitality: Las opciones prémium para el día de partido y el acceso a zonas lounge parten de 150 € o más.

Mercados secundarios de reventa: En las plataformas secundarias de entradas, como StubHub, los precios suelen empezar en torno a 50 € o 85 € para el acceso básico y pueden alcanzar 140 € o más para ubicaciones centrales privilegiadas, dependiendo de la disponibilidad y la demanda.

Villarreal vs Real Betis de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Villarreal vs Real Betis

Los últimos cinco partidos del Villarreal dejaron dos victorias, dos empates y una derrota. Su resultado competitivo más reciente fue un empate 2-2 con el Atletico Madrid en LaLiga el 23 de agosto, después de igualar 2-2 con el Racing Santander en la jornada inaugural. En pretemporada, venció al Galatasaray por 2-1 y al Levante por 1-0, pero perdió 3-1 ante el Lens. A lo largo de esos cinco partidos, el Villarreal marcó ocho goles y encajó siete.

El Real Betis llega con una dinámica reciente más fuerte. Sus últimos cinco partidos se saldaron con tres victorias, un empate y una derrota. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 sobre la Real Sociedad en LaLiga el 21 de agosto. También venció al Arsenal por 3-1 y al Almeria por 1-0 en pretemporada, empató 2-2 con el AFC Bournemouth y perdió 1-0 ante el Inter. El Betis marcó cinco goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Villarreal vs Real Betis: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en LaLiga el 17 de enero de 2026, cuando el Real Betis recibió al Villarreal y ganó por 2-0. Antes de eso, los clubes empataron 2-2 en el Estadio de la Ceramica en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Villarreal suma tres victorias por una del Betis, además de un empate, aunque el Betis se llevó el partido más reciente. Los equipos también dejaron una victoria del Villarreal por 1-2 en Seville en abril de 2025 y otro triunfo del Villarreal por 1-2 en diciembre de 2024.