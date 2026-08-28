El Villarreal se enfrenta al Levante el miércoles 20 de septiembre de 2026 en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal.

Históricamente, el Villarreal ha tenido una clara ventaja en los enfrentamientos competitivos recientes entre ambos, incluido un contundente triunfo en casa por 5-1 sobre el Levante en su duelo más reciente de LaLiga en este estadio. Con el Levante tratando de evitar la presión temprana por el descenso y el Villarreal persiguiendo puestos de clasificación europea, ambos clubes llegan al partido en busca de un resultado liguero crucial.

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¿Cuándo es el saque inicial del Villarreal vs Levante de LaLiga?

El Villarreal vs Levante se disputa en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal. Consulta la programación local para conocer la hora confirmada del saque inicial.

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

¿Cómo comprar entradas para el Villarreal vs Levante de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Villarreal vs Levante en el Estadio de la Cerámica, puedes adquirirlas a través de canales oficiales primarios o plataformas secundarias de entradas:

Compra directa oficial

Portal oficial de entradas del Villarreal CF: La vía más directa es el portal de entradas de la web oficial del Villarreal CF (gestionado por OneBox), donde las entradas se ponen a la venta general para el público una vez atendidos los abonados.

Taquilla del Estadio de la Cerámica: Las entradas pueden comprarse directamente en persona en la taquilla del estadio ( taquillas ) del Estadio de la Cerámica, en Vila-real, sujetas a disponibilidad.

Plataformas secundarias y de reventa de entradas

Agregadores y revendedores: Si se agotan los cupos oficiales, hay entradas disponibles a través de mercados secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Villarreal vs Levante de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Villarreal vs. Levante varían según la categoría de asiento y la plataforma de compra:

Precios oficiales directos (Estadio de la Cerámica)

Entrada general (fondos): 25 € - 40 €

Laterales (Preferente / Tribuna Lateral): 45 € - 70 €

Tribuna principal (Tribuna Central / Main Stand): 75 € - 120 €+

Paquetes VIP / Hospitality: 150 € - 300 €+

Villarreal vs Levante de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Villarreal y del Levante

El Villarreal ha sumado cuatro puntos en sus dos partidos de LaLiga, ambos terminados con 2-2. Su encuentro más reciente fue un empate ante el Atlético de Madrid el 23 de agosto, y también empató 2-2 con el Racing Santander en la jornada inaugural. En sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, registró dos victorias, dos empates y una derrota. Los dos triunfos llegaron en pretemporada, al vencer 2-1 al Galatasaray y 1-0 al Levante, mientras que la derrota por 3-1 ante el Lens fue su única caída. El Villarreal marcó siete goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Los últimos cinco partidos del Levante dejaron dos victorias, dos derrotas y un empate. Su resultado más reciente fue un 0-0 ante Osasuna en LaLiga el 24 de agosto, después de una derrota por 3-0 frente al Espanyol en la jornada inaugural. Antes del inicio de la temporada oficial, el Levante perdió 1-0 contra el Villarreal en un amistoso y venció 2-1 al Albacete. Su otra victoria de pretemporada llegó ante el Al Qadsiah, por 1-0. El Levante marcó tres goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Villarreal vs Levante: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 5 de agosto de 2026, cuando el Villarreal venció 1-0 al Levante en un amistoso de pretemporada. Antes de eso, los equipos se midieron en LaLiga el 2 de mayo de 2026, con victoria del Villarreal por 5-1 en el Estadio de la Cerámica. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Villarreal ha ganado cuatro veces, mientras que el Levante logró una victoria, un triunfo en casa por 2-0 en LaLiga en abril de 2022. Ambos clubes también se enfrentaron en LaLiga el 18 de febrero de 2026, cuando el Villarreal ganó 1-0 a domicilio, y en un amistoso en agosto de 2022, que el Villarreal ganó 3-1.