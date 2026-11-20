El Villarreal recibe al Rayo Vallecano el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Estadio de la Cerámica de Villarreal.

El Villarreal goleó 4-0 en casa en noviembre de 2025, con tantos de Gerard Moreno, Alberto Moleiro, Santi Comesaña y Ayoze Pérez. El Rayo Vallecano se tomó la revancha en el enfrentamiento más reciente, disputado en mayo de 2026, con una victoria por 2-0 en Vallecas gracias a los goles de Sergio Camello y Alemão.

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¿Cuándo se juega el Villarreal-Rayo Vallecano de LaLiga?

El Villarreal-Rayo Vallecano se disputa en el Estadio de la Cerámica de Villarreal el domingo 13 de diciembre de 2026.

Primera División - Jornada 16 13 dic 2026 - 09:00 Estadio de la Ceramica

¿Cómo comprar entradas para el Villarreal-Rayo Vallecano de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo Villarreal-Rayo Vallecano de LaLiga:

1. Canales oficiales del club

Web oficial del club (venta oficial de entradas del Villarreal CF): Es la forma más segura y directa de comprar entradas. Las entradas de venta general suelen estar disponibles unas semanas o unos días antes del partido, con localidades oficiales en distintas gradas del estadio.

Es la forma más segura y directa de comprar entradas. Las entradas de venta general suelen estar disponibles unas semanas o unos días antes del partido, con localidades oficiales en distintas gradas del estadio. Taquillas del estadio: Las entradas se pueden comprar presencialmente en las taquillas del Estadio de la Cerámica los días de partido, según disponibilidad, o en los días previos al encuentro.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan todas las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Villarreal-Rayo Vallecano de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Villarreal-Rayo Vallecano de LaLiga:

1. Canales oficiales del club

Entrada general / fondos (Fondo Norte / Fondo Sur): Generalmente, entre 30 € y 50 € .

Generalmente, entre . Gradas laterales (Lateral): Habitualmente, entre 50 € y 90 € .

Habitualmente, entre . Tribuna principal y localidades preferentes (Tribuna / Preferencia): Normalmente, entre 90 € y más de 150 € .

Normalmente, entre . Paquetes VIP: Suelen costar desde 350 € hasta más de 600 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales a través de los canales del club, se pueden consultar plataformas de reventa como StubHub. En ellas, las entradas se anuncian según la demanda del mercado:

Entrada estándar / gradas superiores: Generalmente, parten de entre 35 € y 55 € .

Generalmente, parten de entre . Zonas laterales de altura intermedia: Suelen anunciarse por entre 80 € y 160 € .

Suelen anunciarse por entre . Localidades preferentes en zonas laterales inferiores: Habitualmente, cuestan entre 250 € y más de 400 € .

Habitualmente, cuestan entre . Reventa de entradas VIP y paquetes de hospitalidad: Pueden costar entre 600 € y más de 800 €.

Villarreal-Rayo Vallecano de LaLiga: todo lo que debes saber

Estado de forma del Villarreal y el Rayo Vallecano

El Villarreal ha sumado tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, ganó 2-0 al Getafe en LaLiga el 8 de noviembre, después de perder 6-0 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. Antes, venció 2-1 al Valencia a domicilio en liga y goleó 5-0 al CD Manacor en la Copa del Rey. En esos cinco encuentros, el Villarreal marcó nueve goles y encajó siete.

El Rayo Vallecano ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante la Real Sociedad el 8 de noviembre, aunque una semana antes había vencido 3-0 al Celta de Vigo en LaLiga. En ese periodo también ganó 3-2 al Recreativo de Huelva a domicilio en la Copa del Rey. El Rayo ha marcado seis goles y encajado siete en esos cinco partidos.

Villarreal-Rayo Vallecano: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en LaLiga el 17 de mayo de 2026, cuando el Rayo Vallecano ganó 2-0 en casa. Antes, el Villarreal había logrado una contundente victoria por 4-0 en el Estadio de la Cerámica en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Villarreal presenta un mejor balance, con tres victorias por una del Rayo y un empate. El marcador global de esos cinco partidos es de 11 goles para el Villarreal y tres para el Rayo.