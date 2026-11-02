El Villarreal recibe al Getafe el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal.

En su enfrentamiento más reciente, disputado el 14 de febrero de 2026, el Getafe logró una trabajada victoria por 2-1 ante el Villarreal en el Coliseum. Antes de ese encuentro, el Villarreal había ganado por 2-0 en casa, en el Estadio de la Cerámica, en diciembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Villarreal-Getafe, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Villarreal-Getafe de LaLiga?

El Villarreal-Getafe se disputa en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal, el domingo 8 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 12 8 nov 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

¿Cómo comprar entradas para el Villarreal-Getafe de LaLiga?

Para conseguir entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Villarreal y el Getafe en el Estadio de la Cerámica, tienes varias opciones según la disponibilidad y tus preferencias:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del club: Comprar directamente a través de la web oficial del Villarreal CF es la forma más segura y directa de conseguir asientos en la zona local, aunque las primeras entradas suelen reservarse prioritariamente a socios y abonados.

Comprar directamente a través de la web oficial del Villarreal CF es la forma más segura y directa de conseguir asientos en la zona local, aunque las primeras entradas suelen reservarse prioritariamente a socios y abonados. Zona visitante: Si apoyas al Getafe, normalmente debes comprar las entradas para la zona visitante asignada a través de los canales oficiales del Getafe o de la taquilla del club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Villarreal-Getafe de LaLiga?

Los precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Villarreal y el Getafe varían según se compren directamente a través de los canales oficiales de los clubes o en plataformas de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Las entradas generales estándar compradas directamente al club suelen costar entre 30 € y 100 €, según la categoría exacta y la ubicación del asiento dentro del Estadio de la Cerámica, por ejemplo, en Fondo, Preferencia o Tribuna.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos de categoría estándar con precios de partida para este partido de entre 50 € y 130 € aproximadamente.

con precios de partida para este partido de entre aproximadamente. Los asientos prémium, las entradas de categoría 1 o los paquetes de hospitalidad VIP suelen costar desde 180 € hasta más de 600 €, según la demanda y la ubicación del asiento.

Villarreal-Getafe de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Villarreal y el Getafe

El Villarreal afronta este partido con dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Levante en LaLiga, después de ganar por 1-3 a domicilio frente al Málaga. El Villarreal marcó ocho goles en esos cinco partidos, pero encajó diez, por lo que su rendimiento defensivo es un claro motivo de preocupación. Las tres derrotas consecutivas anteriores a esa racha de dos victorias apuntan a que el equipo aún busca la regularidad.

El Getafe suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su mejor resultado reciente fue el triunfo por 1-0 ante el Málaga el 20 de septiembre. Entre los empates frente al Deportivo de A Coruña y el Celta de Vigo, perdió contra el Real Betis y Osasuna. El equipo de Bordalas ha marcado tres goles y encajado cuatro en esa serie de partidos, reflejo de un planteamiento defensivo prudente, pero a veces frágil.

Villarreal-Getafe: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Getafe ganó por 2-1 al Villarreal en casa, en LaLiga. Antes, el Villarreal había ganado por 2-0 cuando ambos equipos se enfrentaron en el Estadio de la Cerámica en diciembre de 2025. En los últimos cinco duelos directos, el Getafe suma dos victorias y el Villarreal otras dos, mientras que un partido terminó en empate. Los resultados recientes apuntan, por tanto, a un encuentro muy abierto.