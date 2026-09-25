¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoViking
Lyse Arena
team-logoBayern Múnich
Book Viking vs Bayern Munich Tickets
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Viking vs Bayern de Múnich: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Viking
Bayern Múnich
Liga de Campeones

El Viking se enfrenta al Bayern de Múnich en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

Viking se enfrenta al Bayern de Múnich el martes 13 de octubre de 2026 en el Lyse Arena de Stavanger.

El Viking FK se clasificó para la fase de liga tras derrotar al GNK Dinamo Zagreb por un global de 5-3 en la ronda de play-off. Mientras tanto, el FC Bayern de Múnich llega al partido después de una contundente victoria por 5-0 sobre el equipo noruego FK Bodø/Glimt en su estreno.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Viking vs Bayern de Múnich, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Viking vs Bayern de Múnich en la Champions League?

El Viking vs Bayern de Múnich comienza en el Lyse Arena de Stavanger el martes 13 de octubre de 2026.

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Lyse Arena

¿Cómo comprar entradas para el Viking vs Bayern de Múnich de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la UEFA Champions League entre Viking FK y Bayern de Múnich en el Lyse Arena (SR-Bank Arena) de Stavanger, sigue estos pasos:

1. Venta oficial del Viking FK (afición local)

  • Portal de entradas: Las entradas oficiales se venden principalmente a través del proveedor principal de venta de entradas del Viking FK, TicketCo.
  • Prioridad para socios: Los abonados del Viking y los suscriptores de Viking+ reciben acceso prioritario a las entradas para los partidos europeos antes de que se abra la venta general al público.
  • Taquilla el día del partido: El día del partido, la taquilla del estadio situada en la Puerta 4 abre 1,5 horas antes del saque inicial para las ventas restantes y consultas (ten en cuenta que el recinto no acepta efectivo en absoluto).

2. Venta oficial del Bayern de Múnich (afición visitante)

  • Cupo visitante: Los aficionados que deseen sentarse en la grada visitante deben solicitarlo directamente a través del portal oficial de entradas del FC Bayern de Múnich o de los canales de asignación de peñas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Viking vs Bayern de Múnich de la Champions League?

Los precios oficiales de venta al público para el partido de Champions League entre Viking FK y Bayern de Múnich en el Lyse Arena varían según la categoría y la zona de aficionados:

1. Precios oficiales de taquilla

  • Categoría 1 (lateral / asientos preferentes): 90 € - 140 €
  • Categoría 2 (esquinas / graderío superior): 60 € - 85 €
  • Categoría 3 (detrás de las porterías / fondo local estándar): 40 € - 55 €
  • Sector de aficionados visitantes (bloque de seguidores del Bayern de Múnich): 45 € - 50 €
  • Paquetes VIP y hospitality: 250 € - 450 €+

Viking vs Bayern de Múnich en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Viking vs Bayern de Múnich

El Viking ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido uno. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 8-1 sobre el Kristiansund BK en la Eliteserien, mientras que su única derrota en esa racha llegó contra el VfB Stuttgart, por 3-1 en la Champions League. A lo largo de esos cinco partidos, el Viking marcó 16 goles y encajó 7, lo que refleja a un equipo de vocación ofensiva capaz de firmar grandes cifras en la competición doméstica.

El Bayern de Múnich ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha empatado uno. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Elversberg en la Bundesliga, y anteriormente venció al Bodø/Glimt por 5-0 en la Champions League. Los únicos puntos que dejó escapar en ese tramo llegaron en un empate 0-0 ante el Schalke. El Bayern marcó 13 goles en esos cinco partidos y solo encajó dos, un registro que apunta a un equipo bien organizado y clínico.

VIK

VIK - Formulario

BRO
W1-3
SAN
D1-1
VFB
L3-1
KBK
W8-1
LIL
W3-0
Gol marcado (encajado)
16/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
FCB

FCB - Formulario

OSN
W1-4
S04
D0-0
BOD
W5-0
ELV
W1-2
FCU
W7-0
Gol marcado (encajado)
18/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Viking vs Bayern de Múnich: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos recientes entre el Viking y el Bayern de Múnich.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google